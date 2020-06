Nederlanders al welkom in Athene: “Vanuit Athene kan je overal heen”

Waar in eerste instantie werd aangegeven dat Nederlanders maandag 15 juni nog niet welkom zouden zijn in Griekenland is er tijdens een persconferentie aangegeven dat Nederlanders vanaf morgen (maandag 15 juni) al wel welkom zijn op de luchthaven van Athene. Dat heeft ook Eleni Skarveli (directeur Grieks Verkeersbureau BeNeLux) desgevraagd bevestigd aan TravelPro. Skarveli: “Het klopt dat je een dag moet wachten op de uitslag van een Covid-19 test. De Griekse regering draagt de kosten voor de overnachting in een hotel dat zij hebben geregeld in het centrum van Athene.”

“Wanneer de testresultaten positief zijn, moet je vanaf de volgende dag veertien dagen in quarantaine blijven. Als de uitslag negatief is, kan je zonder enige beperking door met je vakantie”, aldus Skarveli. Op de vraag of je vanuit Athene overal naartoe mag reizen in Griekenland laat zij weten: “Ja. Er is geen beperking als de resultaten negatief zijn. Je kunt de boot of het vliegtuig nemen om naar de eilanden te gaan of een auto huren voor een verblijf in Centraal-Griekenland of Peloponnesos.”

Bij het Grieks verkeersbureau zijn ze blij dat Nederlanders al eerder dan verwacht toestemming hebben gekregen om naar Athene te vliegen. “Het is geweldig om weer Nederlanders te mogen ontvangen. Misschien zijn er Nederlanders die misschien het gevoel krijgen dat ze niet meer welkom zijn in Griekenland, maar vanaf 1 juli zijn ook Nederlanders weer overal welkom. Dan kan er vanuit Nederland op alle regionale luchthavens worden gevlogen. We hebben ontzettend veel dingen gemeen met de Nederlanders, zoals de liefde voor de zee, authenticiteit en openheid voor sociale activiteiten.” Het Grieks Verkeersbureau verstuurt morgenochtend een nieuwsbrief met daarin alle informatie.

Eerder liet Skarveli op de vraag hoe het zit met quarantainehotels / accommodaties op de eilanden aan TravelPro weten: “Er zal inderdaad een quarantainehotel zijn voor noodgevallen op elk eiland en in elke regio. De overheid zorgt ervoor dat de transfer naar een gezondheidscentrum binnen twee uur met de auto of per boot mogelijk is. Alle belangrijke bestemmingen, zoals Heraklion, Rhodos en Corfu hebben een full-service ziekenhuis. Athene, Centraal-Griekenland en Peloponnesos zijn de eerste toegankelijke bestemmingen die een bezoeker kan bereiken.

“Toerisme is één van de belangrijkste sectoren in Griekenland en het is logisch dat het coronavirus de industrie, waarin zich veel kleine en middelgrote familiebedrijven bevinden, zwaar raakt. We verwachten dat de boekingen snel zullen aantrekken. Vooral vanaf de Nederlandse markt, want Nederland is een belangrijk belangrijke markt voor het Griekse toerisme.” Skarveli raadat aan om op eody.gov.gr te kijken voor meer gespecificeerde informatie over Covid-19.

