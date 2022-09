Nederlandse reisagenten sponsoren schoolschoenen aan Zuid-Afrikaanse kinderen...

Deel dit artikel

“Nederlandse reisagenten sponsoren schoolschoenen aan kinderen in Zuid-Afrika… Dit is mijn droom, mijn missie. Ik hoop dat we het kunnen gaan waarmaken, zegt Heidi Vermeer (Ver&Meer Reizen).

Momenteel reist Heidi dwars door Zuid-Afrika en roept de hulp in van andere reisprofessionals. Heidi: “Ik heb drie jaar geleden schoolschoenen gesponsord aan kinderen in een van de armste wijken vlakbij Kaapstad, Mitchells Plain. We zijn daar toen ook tijdens onze reis naartoe geweest, omdat we waren uitgenodigd voor de opening van het muzieklokaal. Deze kinderen halen zoveel energie uit muziek, dansen en alles wat ze op school leren. Vaak is de maaltijd die ze op school krijgen ook het enige wat ze die dag eten. Velen lopen elke dag een paar kilometer van huis naar school en weer terug (door kou, regen en ook hitte). Toch zijn ze vrolijk en blij dat ze elke dag naar school kunnen om hopelijk een betere toekomst voor zichzelf op te kunnen bouwen.”

“Het schooljaar loopt hier in december ten einde en in het nieuwe jaar komen er weer een hoop nieuwe leerlingen bij. Er is momenteel weer een groot tekort aan schoolschoenen voor deze kinderen. Hoe tof zou het zijn dat als ik daar over een paar weken heen ga en namens ‘alle’ reisagenten een hele berg nieuwe schoolschoenen kan aanbieden? Stel dat elke reisprofessional een kleine bijdrage zou willen leveren, dan kunnen we misschien wel een hele school voorzien plus een lekkere maaltijd op de dag dat wij er zijn.”

Heidi vervolgt: “Uiteraard maak ik hiervan foto’s en zal ik dit met jou delen, zodat jij ook via jouw social media-kanalen kunt laten zien dat jij hieraan hebt meegeholpen. Ik zet me tijdens mijn reizen graag in voor een lokaal sociaal project en deze kinderen in deze arme wijk hebben een speciaal plekje in mijn hart veroverd. Doe jij mee en help je mij zoveel mogelijk schoenen bij elkaar te kunnen krijgen?”

Meedoen!

Wil jij meedoen? Stuur dan een berichtje naar Heidi op 06-57555395 en dan stuurt zij je een open tikkie. Heidi: “Alleen samen kunnen we deze wereld een klein beetje mooier maken.”

Author Sharon Evers