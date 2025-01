Aankomende zondag begint het nieuwe programma Cruise Life op RTL4. In dit programma gaat Chimène van Oosterhout aan boord van de Rotterdam en laat ze zien wat cruisen naar de Noorse fjorden met Holland America Line inhoudt.

In 4 afleveringen wordt cruisen van A tot Z uitgelegd, van inchecken en inschepen, tot wat er aan boord te doen is en wat er te doen is in de havens. Onderweg praat Chimène met de gasten aan boord. Sommige maken de cruise voor de eerste keer, maar anderen hebben al wat meer ervaring met deze vorm van vakantie.

Kijk zondag 19 januari om 17.00 uur naar de eerste aflevering van Cruise Life op RTL4. Aflevering gemist? Cruise Life wordt het weekend erop herhaald: zondags van 16.30 uur tot 17.00 uur. Tevens zijn de afleveringen online terug te kijken op Videoland en YouTube.