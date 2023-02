Nieuwe bestemming voor Corendon vanaf Maastricht Aachen Airport

Deel dit artikel

Corendon voegt na een pauze van enkele jaren het Noord-Macedonische Ohrid weer toe aan haar aanbod. Daarnaast biedt Corendon vanaf komende zomer ook vakanties vanaf Maastricht Aachen Airport aan naar de Griekse eilanden Zakynthos, Rhodos en Kreta. En vliegt Corendon vanaf de Limburgse luchthaven naar het Turkse Antalya en het Bulgaarse Burgas.

Ohrid is vanaf begin juli tot eind september wekelijks via een rechtstreekse vlucht te bereiken vanuit Maastricht Aachen Airport. Atilay Uslu (Oprichter en eigenaar van Corendon): “Noord-Macedonië is een bestemming die altijd zeer geliefd is geweest bij de prijsbewuste reiziger die niet alleen houdt van mooi weer, maar ook het culturele aanbod waardeert. Door de prachtige ligging aan het meer is Ohrid een perfect alternatief voor gezinnen die een keertje wat anders willen dan een klassieke zon-, zee- en strandvakantie aan de Middellandse Zee. We zijn dan ook blij dat we deze bestemming opnieuw kunnen aanbieden.”

Trekpleister Ohrid

Ohrid is een van de oudste nederzettingen van Europa, met invloeden vanuit het Griekse, Romeinse en Byzantijnse Rijk. Getuige daarvan zijn de vele prachtige tempels, kerken basilieken en kloosters. Zelfs de oudste universiteit van Europa kan je er terugvinden. Ohrid staat dan ook niet voor niets op de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Het 30 kilometer lange meer van Ohrid is een van de diepste en helderste meren van Europa. In de zomer is het een trekpleister voor wie op zoek is naar verkoeling en waterpret.

Auteur Sharon Evers