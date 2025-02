Het nieuwe boekjaar is begonnen met een daling van 7% in het aantal boekingen in januari ten opzichte van dezelfde maand in 2024.

Wintersportbestemmingen zoals Frankrijk (-21%), Duitsland (-17%) en Oostenrijk (-17%) zagen een flinke afname. Ook België (-31%) en Kroatië (-39%) werden minder geboekt. Dit blijkt uit de maandelijkse boekingsmonitor van GfK/NielsenIQ en de ANVR.

Minder last minutes

Buiten Europa daalde het aantal boekingen naar Noord-Amerika met 20%, terwijl Afrika, Azië en Zuid-Amerika juist groei lieten zien. Hierdoor steeg het aandeel boekingen buiten Europa van 17% naar 18%. Adjunct-directeur van de ANVR, Walter Schut: “Opvallend is dat reizigers in januari vooral minder last-minutes boekten. Wat nu wordt vastgelegd voor Azië, Noord-Amerika en Frankrijk betreft voornamelijk de zomer.”

China op niveau 2019

Bestemmingen als Griekenland (+18%) en Portugal (+9%) trokken juist meer boekingen. Spanje wist het aantal boekingen stabiel te houden door een toename naar de Canarische Eilanden, en ook Cyprus liet een positieve trend zien. In Afrika was Egypte grotendeels verantwoordelijk voor de groei, terwijl in Azië met name Indonesië en Japan populairder werden. Vietnam bleef in januari wat achter. “China is weer terug op het niveau van 2019”, aldus Schut. “De terugloop in Noord-Amerika is vooral zichtbaar aan de Westkust, mogelijk door de impact van de bosbranden in januari.”