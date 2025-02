Sawadee Reizen, specialist in avontuurlijke groepsreizen, is overgenomen door Intrepid Travel. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

Voor Sawadee betekent de overname een extra impuls voor de groeiplannen, een versterking van de duurzaamheidsmissie en een uitbreiding van het ijzersterke wereldwijde netwerk, zegt het bedrijf. De overname is een belangrijke stap naar het versneld uitbreiden van de activiteiten in Europa. Intrepid Travel, met het hoofdkantoor in Melbourne, is al 35 jaar een wereldwijde koploper in verantwoord reizen.

Sawadee en intrepid

Sawadee en Intrepid werken al succesvol samen sinds 2011. Intrepid DMC verzorgt op een groot aantal bestemmingen van Sawadee kwalitatief hoogwaardige en onvergetelijke reiservaringen, met een sterke focus op de lokale gemeenschap en verantwoord reizen. Managing director Berend Simons zal Sawadee blijven leiden. Simons zal rapporteren aan Zina Bencheikh, Managing Director EMEA bij Intrepid. Sawadee blijft gevestigd in Amsterdam en zal blijven opereren onder de bestaande naam en het merk.

Foto: James Thornton (CEO van Intrepid) en Berend Simons (managing director van Sawadee).