Het demissionair kabinet heeft tijdens de ministerraad enkele knopen doorgehakt met betrekking tot Schiphol. “Het is een tussenstap die we nu waar kunnen maken, hoop ik”, aldus Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat).



Het aantal vliegbewegingen op Schiphol in 2024 wordt niet gereduceerd tot 440.000, maar tot 452.000. Harbers benadrukte dat dit geen compromis is, maar een realistische tussenstap.

Juridische strijd

Het krimpplan voor Schiphol zorgt voor felle weerstand vanuit de luchtvaart- en reisindustrie. De juridische strijd tussen Schiphol, de buurtbewoners, het kabinet en de luchtvaartsector zal voorlopig nog niet tot een eind komen. Nadat het Amsterdamse gerechtshof in juli besloot dat er eind volgend jaar slechts 460.000 vluchten mogen plaatsvinden van en naar de luchthaven is de luchtvaartsector in beroep gegaan bij de Hoge Raad.



Nachtvluchten en privéjets

Schiphol kwam zelf in het voorjaar met het idee om nachtvluchten te verbieden, maar vooralsnog kan het kabinet hier niet toe overgaan. Het aantal nachtvluchten wordt wel verminderd van 32.000 naar 28.700. Over privéjets is besloten dat deze welkom blijven op Schiphol.