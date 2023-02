Nieuwste hotel van Sir Richard Branson geopend in New York City

Deel dit artikel

Het nieuwste Virgin Hotel is geopend in New York City. Het nieuwste hotel van Sir Richard Branson’s luxe lifestyle hotelmerk ligt in de wijk NoMad. In het voorjaar wordt er een officieel openingsfeest georganiseerd.

“We wilden al een hotel openen in New York City sinds Virgin Atlantic hier in 1984 voor het eerst naartoe vloog. We hebben zoveel mijlpalen in deze stad gehad, van het openen van Amerika’s grootste platenwinkel tot het besturen van een tank door Times Square tot het verlichten van het Empire State Building. Ik kijk uit naar nog meer avonturen in de stad. Ik ben zo trots op het geweldige team achter Virgin Hotels New York, ze hebben iets gecreëerd dat mijn stoutste dromen te boven gaat. Ik kan niet wachten om jullie alles te laten zien!”, aldus Sir Richard Branson, oprichter van de Virgin Group.

Het hotel is gebouwd aan 1227 Broadway en beslaat het hele blok tussen 29th Street en 30th Street. Het is het zesde Virgin Hotels in de Verenigde Staten en de zevende in totaal.

Het hotel beschikt over 460 kamers, suites en een penthouses, verschillende eet- en cocktailervaringen gecombineerd met muziek- en een amusementsprogramma. Daarnaast biedt het hotel een openlucht Pool Club, exclusief voor hotelgasten en meer dan 19.000 vierkante meter aan vergader- en evenementenruimtes.

“Virgin Hotels New York City gaat veel verder dan het bieden van een comfortabele slaapplaats”, zegt Candice A. Cancino, General Manager bij Virgin Hotels New York City. “Met adembenemende uitzichten, heerlijk eten en drinken, gezellige ruimtes om te werken of te spelen, en opwindende gebeurtenissen van dag tot nacht, is het hotel klaar om een cultureel epicentrum te worden voor zowel lokale New Yorkers als gasten van over de hele wereld.”

“New York City is de perfecte thuisbasis voor Virgin Hotels. Ons merk is gedurfd, trots en speels, net als New Yorkers”, aldus James Bermingham, CEO van Virgin Hotels. “Als ons eerste hotel in New York City wilden we een concept creëren dat uniek en toch doordacht was, waarbij het lokale landschap samensmolt met de geest van Virgin. We kijken ernaar uit om een van de meest gewilde hotels in de buurt te worden.”

Virgin Hotels New York City beschikt over 460 kamers, suites en penthouses, verdeeld over 39 verdiepingen. Alle kamers hebben uitzicht op de stad, waaronder bepaalde kamers met uitzicht op het Empire State Building, de New Year’s Eve Ball Drop en Macy’s Thanksgiving Day Parade. Gasten vinden er ook door sensoren geactiveerde verlichting die automatisch oplicht als ze langslopen, evenals huisdiervriendelijke voorzieningen.

Auteur Arjen Lutgendorff