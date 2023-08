Holland America Line breidt het aantal vertrekken vanuit Nederland in 2024 verder uit met de twee nieuwste Pinnacle-klasse schepen uit de vloot.



Vlaggenschip Rotterdam maakt het gehele seizoen, van april tot en met september, vanuit haar thuisbasis Rotterdam rondreizen naar Noord-Europa, terwijl schip Nieuw Statendam vanaf 20 juli vanuit Amsterdam cruises aanbiedt. Schip Zuiderdam neemt op haar beurt rondreiscruises voor haar rekening met vertrek vanuit IJmuiden.



In 2024 voorziet Holland America Line 24 rondreizen versus 22 in 2023. Dit komt neer op maar liefst 63.000 bedden volgend jaar in vergelijking met de 57.000 bedden dit jaar. In 2024 zijn er 18 rondreis cruises vanuit Rotterdam gepland met schip Rotterdam, twee rondreiscruises met schip Zuiderdam vanuit IJmuiden, drie rondreiscruises met schip Nieuw Statendam vanuit Amsterdam en één rondreiscruise met Nieuw Statendam vanuit Rotterdam. Meer en meer Belgische en Nederlandse reizigers, waaronder ook de ‘new to cruisers’, hebben het gemak ontdekt om in Nederland aan boord te gaan. Met de uitbreiding van de capaciteit speelt Holland America Line in op deze trend. “Dit jaar merken we goed dat de formule met vertrek van dichtbij huis bekender en gewilder wordt. Het is een zeer comfortabele manier van reizen, maar ook prijs/kwalitatief interessant. Het grote succes van dit jaar is een goede indicator voor volgend jaar. Het is daarom raadzaam om tijdig te reserveren voor een cruise in 2024 met vertrek vanuit Nederland met volgend jaar dan ook nog eens met de twee nieuwste schepen uit de vloot, aldus Nico Bleichrodt, vice-president international sales van Holland America Line.

Nieuwigheden Europees cruiseseizoen 2024

Nieuw en uniek is het feit dat gasten volgend jaar op de twee nieuwste schepen van Holland America Line zullen kunnen genieten van een rondreis cruise mét vertrek vanuit Nederland, met Nieuw Statendam en Rotterdam.

Nieuwe routes met schip Nieuw Statendam:

Nieuw Statendam zal in 2024 met 4 cruises vanuit Amsterdam vertrekken. Daarnaast blijven een aantal vertrekken aan het begin van het seizoen behouden vanuit Rotterdam.

Een nieuwe rondreis cruise met Nieuw Statendam is de unieke 14 Nachten rondreis ‘Allure Van De Canarische Eilanden’ van en naar Nederland. Op 21 april gooit Nieuw Statendam de trossen los in Rotterdam om koers te zetten naar de Canarische Eilanden (Madeira, Tenerife, Gran Canaria en Lanzarote). Twee weken later is het schip terug in Rotterdam.

Ook nieuw met Nieuw Statendam is de 14 Nachten ‘Parels Van De Baltische Staten’ vanuit Rotterdam (vertrek 5 mei 2024) met nog meer aandacht voor de mooie Scandinavische steden (Stavanger, Oslo, Stockholm, Helsinki en Tallinn), eilanden als Bornholm en Visby en de mogelijkheid om Hamburg en Berlijn te bezoeken. De ontscheping is voorzien in Kopenhagen.

Nieuw Statendam zal ook een viertal nieuwe cruises tussen Kopenhagen en Reykjavik bedienen, zoals de ‘7 Nachten Noorse En IJslandse Fjorden’ (vertrek 1 juni) van Kopenhagen naar Reykjavik, de ‘7 Nachten IJslandse En Schotse Eilanden’ (vertrek 8 juni) van Reykjavik naar Kopenhagen, de ‘11 Nachten IJsland En Overtocht naar Groenland’ (vertrek 29 juni) van Kopenhagen naar Reykjavik en de ‘10 Nachten IJslandse en Schotse Mysteries’ (vertrek 10 juli) van Reykjavik naar Amsterdam. Top IJslandse bestemmingen als Akureyri, Eyjafjordur, Isafjordur, Heimaey, Berufjordur, Djupivogur worden aangedaan, alsook een uitstapje naar Groenland en Schotse bestemmingen als Inverness, Edinburgh, Kirkwall en Isle of Skye.

Nieuwe routes met schip Rotterdam:

veneens nieuwe cruises maar dan met vertrek én retour vanaf Rotterdam zijn de nieuwe rondreis cruises 7 Nachten Smaak van Noorwegen en Schotland (vertrek 27 april) langs Eidfjord, Hardangerfjord, Stavanger, Shetland Eilanden en Edinburgh en de 7 Nachten Scandinavische Fjorden en hoofdsteden langs Kopenhagen, Oslofjord, Oslo, Frederikstad, Farsund (vertrek op 24 augustus).

Cruises met Rotterdam vanuit Rotterdam 2024

Het vlaggenschip van Holland America Line, Rotterdam VII, zal volgend jaar van 27 april tot 28 september de stad Rotterdam als thuishaven hebben voor met name 7-daagse rondreis cruises naar o.a. Noorwegen, IJsland, Noordkaap, Groot-Brittannië, Schotland, Ierland en de Baltische Staten. ‘Dat Rotterdam VII voor langere tijd naar Rotterdam komt volgend jaar, wordt met veel enthousiasme ontvangen. Hoe mooi is het niet dat het schip dat de naam Rotterdam draagt, ook daadwerkelijk kan vertrekken uit haar thuishaven. De naam Rotterdam is al 150 jaar sterk verbonden met Holland America Line en uiteraard zijn wij er bijzonder trots op dat ze naar hier komt. Voor onze gasten kent een vertrek uit Rotterdam alleen maar voordelen’, aldus Bleichrodt.





Cruises met Nieuw Statendam vanuit Amsterdam 2024

Nieuw Statendam, het zusterschip van Rotterdam en eveneens van de Pinnacle-klasse, zet na een trans-Atlantische oversteek op 7 april koers naar Rotterdam voor de 14 Nachten Allure Van De Canarische Eilanden rondreis cruise (vertrek 21 april). In de weken nadien vaart Nieuw Statendam voor een aantal cruises vanuit de hoofdstad van Denemarken, Kopenhagen, naar de Baltische Zee, de Noordkaap, IJsland, Groenland, Schotland en Ierland. Op 20 juli meert ze aan in Amsterdam vanwaar ze drie rondreizen naar Noord-Europa zal aandoen. Op 7 september 2024 neemt Nieuw Statendam afscheid van de haven van Amsterdam om het Europese seizoen af te sluiten in de Middellandse Zee tijdens een 14 Nachten Iberisch avontuur met stops in onder meer Spanje en Portugal.