Noorwegen laat weer (toeristische) reizigers toe: reisadvies van oranje naar geel

Noorwegen laat weer (toeristische) reizigers toe, dat laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten via een gewijzigd reisadvies. De in- en uitreisbeperkingen zijn opgeheven, maar het kan zijn dat u aan de grens op symptomen wordt gecontroleerd.

De lokale maatregelen die genomen waren tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ook versoepeld. Daarom is de kleurcode van het land aangepast van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s). “U kunt op vakantie naar Noorwegen maar blijf waakzaam. Bij een nieuwe uitbraak kan de situatie lokaal plotseling veranderen. Volg altijd de Nederlandse en de lokale coronaregels op”, zo staat te lezen in het reisadvies.

Er kunnen in Noorwegen andere maatregelen gelden dan in Nederland. Bijvoorbeeld over de openstelling van restaurants, musea, toeristische attracties et cetera. In Noorwegen is het advies om 1 meter afstand te houden. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Bekijk de updates met betrekking tot het COVID-19 virus op de website van Visit Norway.

