Het Vakantie Festival krijgt er een bijzondere deelnemer bij: Nordic heeft bevestigd aanwezig te zijn op de eerste editie op 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

De reisorganisatie presenteert inspirerende reizen naar onder andere Scandinavië, IJsland en Finland, van magische winterbelevenissen in Lapland tot zomerse avonturen in het hoge noorden. Ook de iconische Hurtigruten-postroute langs de Noorse kust, vaak omschreven als de mooiste zeereis ter wereld, maakt deel uit van het aanbod.

Beleving

Laura Aafjes (Account Manager bij Nordic) licht toe: “Voor ons draait alles om beleving: de magie van het noorderlicht, de rust van de fjorden en de unieke ervaring van een Hurtigruten-reis langs de Noorse kust. Het Vakantie Festival biedt ons de kans om deze ervaringen tastbaar te maken en reizigers te inspireren. We kijken ernaar uit om bezoekers te ontmoeten en samen met hen de reis van hun dromen te plannen.”

Expedities

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) benadrukt hoe de komst van Nordic het programma verrijkt: “Wat ik fantastisch vind, is dat bezoekers straks in één dag kunnen kennismaken met de zon van Curaçao, de glamour van cruises én de magie van Scandinavië. Nordic en Hurtigruten voegen een heel nieuw kleurpalet toe aan ons festival, van stilte en natuur tot spectaculaire expedities. Het maakt de line-up écht veelzijdig.”

Dromen

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) kijkt vooral naar de impact voor bezoekers: “Veel mensen dromen van het zien van het noorderlicht of een Hurtigruten-reis langs de Noorse fjorden, maar weten vaak niet hoe ze dat concreet moeten aanpakken. Met Nordic hebben we een partner die die dromen bereikbaar maakt. Dat past perfect bij onze ambitie: bezoekers niet alleen laten dromen, maar ook helpen om die dromen waar te maken. Op persoonlijke titel vind ik het heel mooi om te zien dat we uit alle hoeken van onze mooie branche de steun krijgen om samen iets nieuws neer te zetten!”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.