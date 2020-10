Oasis Parcs: uitbreiding met twee resorts in Oostenrijk

Het premium merk Oasis Parcs groeit dit jaar onverminderd door. De exploitant van luxe resorts met 4- en 5-sterren hotelfaciliteiten kondigt de uitbreiding aan van haar huidige portfolio met twee nieuwe bestemmingen in Oostenrijk. Daarmee komt het totaal op zeven resorts. Bovendien worden binnenkort nieuwe samenwerkingen bevestigd die voor verdere groei van het aanbod zorgen.

Nog dit kalenderjaar start Oasis Parcs de verhuur en exploitatie van twee luxe resorts in Oostenrijk. Daarmee wordt niet alleen ingespeeld op de grote en toenemende vraag naar dichtbij-bestemmingen in zowel zomer als winter, maar ook op de groeiende interesse in een verblijf in een premium resort met een breed scala aan luxe voorzieningen, service en vooral beleving. De nieuwe bestemmingen in Ehrwald en Seefeld, te weten PURE Resort Ehrwald en Hotel Princess Bergfrieden, liggen beide in het bij Nederlanders zeer populaire Tirol.

Oasis Parcs is opgericht in 2013 en heeft beheerorganisaties in Nederland, Frankrijk, Curaçao en Oostenrijk. Verder beheert de organisatie een aantal zogenoemde ‘white label’ vakantieparken die onder eigen naam worden geëxploiteerd. Het door Xeon-International opgerichte vastgoedbeleggingsfonds Xeon-Oasis Property Fund belegt in premium resorts die worden gemanaged en verhuurd door Oasis Parcs. Deze samenwerking ondersteunt naar eigen zeggen de sterke groei van het bedrijf.

Partnerships

De nieuwe resorts passen naadloos in de ambitieuze groeidoelstellingen van Oasis Parcs. Deze groei zal dankzij de strategische samenwerking met Xeon-International en Mountain Residences de komende tijd verder vorm krijgen. André Roelofs (Algemeen Directeur Oasis Parcs): “Dit jaar leggen we de basis voor een nauwere samenwerking met PURE Resorts, ontwikkeld door Mountain Residences. Dit is een van de grootste ontwikkelaars van hoogwaardige toeristische concepten onder het bekende PURE Resort label en toonaangevend in Oostenrijk. De komende jaren zal Mountain Residences tevens nieuwe Resorts voor Oasis Parcs gaan ontwikkelen. De samenwerking met Xeon-International stelt Oasis Parcs in staat om onze groei-ambities verder te verwezenlijken met de aankoop van premium resorts door vastgoedbeleggingsfonds Xeon-Oasis Property Fund. We hebben daarbij concreet bestemmingen en locaties op het oog die ons portfolio zullen versterken en passen binnen ons hoogwaardige concept.”

Management groeit mee

Met de groei van het portfolio in Oostenrijk is de lokale Sales & Marketing organisatie versterkt met de komst van Country Manager Oostenrijk Bernhard Schmiedmaier (ex-Landal). Het directieteam van Oasis Parcs is versterkt met Harm Schipper (Finance) en Hans Dekkers (ex- Centerparcs), die verantwoordelijk is voor de operationele zaken op de Resorts. Samen met André Roelofs en Jurgen Mensink (Ontwikkeling) en de eerder dit jaar voor Marketing & Sales aangestelde Egon Kramer (ex-Landal) vormen zij het management team dat de komende jaren vorm gaat geven aan de ambitieuze groeidoelstellingen.

