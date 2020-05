Oey (RIU): “Achter de schermen gaan onze activiteiten door”

Begin vorige maand werd het laatste RIU-hotel gesloten. “Alle 99 hotels zijn nu gesloten. Dit hadden we nooit kunnen bedenken”, lieten Luis Riu en Carmen Riu (eigenaren van de RIU-hotelgroep) weten in een persoonlijke brief

Nog nooit eerder heeft RIU alle hotels in maar liefst negentien landen moeten sluiten. “Net als bijna iedereen beleven we ook bij RIU deze crisis als een slechte film. Toen een paar weken geleden er maatregelen weren ingevoerd in Nederland en TUI de vluchten ging uitstellen, viel ook bij ons alles stil. We kregen op dat moment veel vragen van reisagenten over hun klanten die nog in onze hotels zaten. Op dat moment konden we alleen maar verwijzen naar de reisorganisatie, want die waren druk bezig met repatriëringsvluchten. Onze hotels bleven open zolang er nog gasten waren. We waren allemaal op de hoogte van het virus, maar dat de hele situatie in zo’n rap tempo 180 graden zou draaien kwam vrij onverwachts. Niemand had kunnen voorspellen dat alle activiteiten waarmee we bezig waren, moesten worden gestopt. Ook in Nederland waren wij bezig met het organiseren van events. In het begin dachten we dat we die evenementen wel een paar weken konden uitstellen, maar inmiddels weet iedereen dat het nog wat langer gaat duren”, aldus Oey.

Nieuwe hotels

Ook het aantal vragen van reisagenten is de afgelopen tijd afgenomen. “Uiteraard zitten we niet stil, want er zijn altijd klussen die blijven liggen omdat je er nooit tijd voor hebt. Daarom benutten we deze tijd om dat af te ronden. Ook achter de schermen gaan de activiteiten door. Er worden nieuwe brochures gemaakt en ook de bouw van nieuwe hotels gaat waar mogelijk gewoon door. In Spanje mogen sinds twee weken de bouwvakkers weer aan de slag, dus die projecten zijn weer opgepakt. Wel gaat het minder snel, omdat we toch gebonden zijn aan restricties en de invoer van goederen uit andere landen. Dat is ook niet altijd even gemakkelijk. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld het nieuwe Riu Palace Santa Maria op Kaapverdië aan het bouwen dat op 1 november 2020 open zou gaan, maar omdat het nu niet mogelijk is om materialen naar Kaapverdië te verschepen hebben we de datum moeten uitstellen. Als een hotel niet op de geplande datum open kan dan kijken we uiteraard naar nieuwe data, maar dat onze nieuwe hotels opengaan is honderd procent zeker.”

Samenwerking

“Daarnaast blijven we de situatie analyseren en beantwoorden we vragen van reisagenten die binnenkomen. De meest gestelde vraag die op dit moment binnenkomt, is wanneer de hotels weer opengaan. Reisagenten die klanten hebben geboekt voor de zomervakantie willen al graag weten of de hotels dan weer open zijn. Als we dat zouden weten, dan willen we deze vraag maar al te graag beantwoorden, maar helaas zijn we afhankelijk van wat is toegestaan in de desbetreffende landen. Daarnaast zijn we samen met TUI aan het kijken wat er allemaal mogelijk is, dat is wel het voordeel van onze samenwerking.”

