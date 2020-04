Alle 99 RIU Hotels & Resorts gesloten: “Dit hadden we nooit kunnen bedenken”

In een brief richten Luis Riu en Carmen Riu (eigenaren van de RIU hotelgroep) zich tot hun werknemers, nadat afgelopen maandag het laatste RIU-hotel werd gesloten. “Alle 99 hotels gesloten. Dit hadden we nooit kunnen bedenken “, zo begint het bericht.

“Misschien hoopten we in het begin dat deze crisis niet zo ernstig zou zijn. Maar vandaag weten we dat het de grootste crisis is die we ooit hebben meegemaakt. Nog nooit eerder heeft een depressie, recessie of crisissituatie de hele wereld getroffen en tegelijkertijd onze activiteiten in alle negentien landen waar we hotels hebben en in alle markten waar onze klanten vandaan komen, volledig verlamd. We hebben moeilijke tijden meegemaakt in de vele jaren waarop RIU kan terugblikken, in totaal 67. In sommige crisissituaties stonden onze grootouders en ouders aan het roer, maar in andere waren wij degenen die de beslissingen namen. Alle ervaring is waardevol, maar feit is dat niets ons op deze aanval had kunnen voorbereiden. Nooit eerder waren we gedwongen om de beslissing te nemen om al onze hotels te sluiten. Allemaal. Alle 99.”

31.000 gezinnen

“Maar we kunnen u verzekeren dat wij, de CEO’s en alle directeuren van het bedrijf, onvermoeibaar werken aan het nemen van snelle beslissingen die de ernst van de situatie weerspiegelen. We werken met maar één doel voor ogen: de levensvatbaarheid van RIU waarborgen. Al onze inspanningen zijn gericht om in een positie te blijven die ons in staat stelt om de hotels zo snel mogelijk te heropenen. We weten niet met zekerheid hoe lang deze situatie zal duren, daarom moeten we vandaag zo hard mogelijk werken om ervoor te zorgen dat we morgen kunnen openen. Ons doel is om weer aan het werk te gaan. Onze hotels te openen en alles terug te brengen naar de oude situatie. Dat is onze belofte aan het hele RIU-team. We voelen ons verantwoordelijk om dit bedrijf goed te leiden, zodat de 31.000 gezinnen die van dit werk afhankelijk zijn, er terug kunnen komen.”

Geleidelijk

“Hotels zonder personeel zijn gewoon gebouwen. Jullie zijn degenen die betekenis geven aan RIU, door jullie professionaliteit, enthousiasme en goede service. We weten niet wanneer we precies kunnen beginnen met het heropenen van de hotels en dat zal waarschijnlijk geleidelijk gebeuren. We hopen dat we stukje bij beetje weer de grote familie kunnen worden die we tot nu toe zijn geweest. Zorg voor jezelf en we hopen dat jij en de mensen die je het meest liefhebt gezond blijven”, aldus Carmen en Luis Riu.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.