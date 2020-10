Online sessies over duurzame wederopbouw van de toeristische sector

In het kader van Wereld Toerismedag 2020 lanceerde TUI Care Foundation, de onafhankelijke stichting van TUI Group, vorige week een reeks online Linking & Learning sessies. Doel van deze sessies is experts en medewerkers in de toerismebranche met elkaar in gesprek te laten gaan over de meest relevantie onderwerpen rondom een duurzame wederopbouw van de toeristische sector. De eerste sessie met als titel ‘Tourism Foundations in Focus’ heeft inmiddels plaatsgevonden. De komende weken staan er nog zes sessies gepland, allemaal met een eigen thema en voor iedereen vrij toegankelijk.

De coronapandemie heeft een enorme wereldwijde impact op de toeristische sector. Nadat de wereld eerder dit jaar tot stilstand is gekomen, staan veel mensen van wie het levensonderhoud afhankelijk is van toerisme voor enorme uitdagingen. Lockdowns en beperkingen op internationale reizen hebben geleid tot een substantiële daling van 65% van het aantal internationale toeristische reizen in de eerste helft van 2020. Volgens United Nations World Tourism Organization (UNWTO) lopen 100 tot 120 miljoen banen in het toerisme gevaar. In deze context wordt het werk van Tourism Foundations relevanter dan ooit. De heropbouw van het toerisme, een betere inclusieve groei en de duurzame ontwikkeling van toeristische bestemmingen zijn hierbij cruciaal.

Inclusieve ontwikkeling van vakantiebestemmingen

Nico Visser, lid van de Board of Trustees van de TUI Care Foundation, legt uit: “De reis- en toerismesector staat voor grote uitdagingen en er zijn zoveel lessen te trekken uit deze pandemie. Voor ons als TUI Care Foundation is het cruciaal om bij discussies over het toerisme van de toekomst de inclusieve ontwikkeling van onze vakantiebestemmingen centraal te stellen.” Reden door de stichting om relevante lokale en internationale spelers bijeen te brengen die toerisme en ontwikkelingswerk samenbrengen. Om met elkaar de uitdagingen maar ook de kansen te bespreken die er zijn om in tijden van corona duurzaam te groeien en tegelijkertijd de lokale veerkracht van bestemmingen te versterken.

Aftrap

Maandag 28 september jl. was de aftrap. Tijdens deze eerste sessie spraken vertegenwoordigers van verschillende internationale toeristische stichtingen met elkaar over een duurzame wederopbouw van het toerisme. Het panel bestond uit: Darrell Wade, medeoprichter en voorzitter van Intrepid Travel, Jamie Sweeting, voorzitter van Planeterra Foundation, Jeremey Sampson, CEO van de Travel Foundation, en Nico Visser, lid van de Board of Trustees van de TUI Care Foundation. Na deze eerste succesvolle sessie staan er de komende weken nog zes paneldiscussies op het programma.

Programma

De overige Link & Learning sessie zijn gepland op:

• 6 oktober 2020: Reducing single-use plastics in development work

• 13 oktober 2020: Social entrepreneurship and technology

• 20 oktober 2020: Social inclusion of indigenous communities

• 27 oktober 2020: Tourism and regenerative agriculture

• 3 november 2020: The power of tourism education

• 10 november 2020: Digital transformation and development

Meer informatie over de verschillende sessies en gratis deelname is beschikbaar op www.tuicarefoundation.com.

