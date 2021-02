Ontdek de nieuwigheden van Norwegian Cruise Line

Opwindend nieuws voor alle reisagenten: Norwegian Cruise Line (NCL) heeft het jaar afgetrapt met de introductie van revolutionaire nieuwigheden die de werkzaamheden van reisagenten gemakkelijker zullen maken:

Norwegian Central

Het gloednieuwe trade portaal Norwegian Central biedt de ideale middelen waardoor reisagenten hun business kunnen vergroten met het succesvol verkopen van NCL cruises. Log simpelweg in met Book Norwegian-inloggegevens en krijg toegang tot alles wat je nodig hebt. Van trainingen bij NCLU tot het laatste nieuws en promoties, van marketingmateriaal tot afbeeldingen om de communicatie tot leven te brengen, alle relevante NCL- contacten en natuurlijk een gebruiksvriendelijke boekingsmodule.

NCL Air

NCL Air is een revolutionair boekingsplatform voor Fly-Cruise-boekingen, waardoor reisagenten voor het eerst een vlucht kunnen combineren met een cruise bij NCL. Het platform biedt toegang en actuele prijzen voor vluchten vanuit Nederland en België naar vertrekhavens over de hele wereld, zolang deze beschikbaar zijn via Amadeus. Tegelijkertijd profiteren reisagenten van een vereenvoudigd boekingsproces, terwijl ze worden beloond met de volledige cruisecommissie voor het gehele vluchtpakket.

Nieuwe catalogus 2021-2023

De nieuwe catalogus inspireert jouw klanten om op 164 pagina’s te dromen over hun volgende vakantie en deze te boeken dankzij de boekbare cruises tot december 2023. De brochure toont de mooiste NCL-cruises – van Extraordinary Journeys waarmee gasten de bestemmingen nog intensiever beleven tot het grootste Europese aanbod in de geschiedenis van de rederij en meer dan 20 nieuwe bestemmingen, waaronder gewilde bestemmingen als Groenland, Antarctica of Namibië. Maar ook meer dan 300 bestemmingen waar gasten van de rederij al van zijn gaan houden. In de komende jaren zullen acht schepen in Europa worden gepositioneerd – het grootste Europese aanbod van de maatschappij tot nu toe. Om het nieuwe programma nog meer in de verf te zetten, verschijnt tegelijk met de hoofdcatalogus de nieuwe Europa-catalogus, waarin geselecteerde hoogtepunten voor 2021 tot 2022 worden gepresenteerd, inclusief vele bestemmingstips.

Wanneer jouw klanten voor 31 maart een cruise boeken met NCL, kunnen ze met Peace of Mind profiteren van vrijheid en flexibiliteit. Zijn de plannen gewijzigd? Geen probleem. Jouw klanten kunnen de cruise tot vijftien dagen voor aanvang van hun vakantie annuleren. Ze ontvangen dan een Future Cruise Credit die ze kunnen gebruiken voor cruises tot en met december 2022. Ga voor meer informatie naar ncl.com

Jennifer Pichl, Manager Business Development, Benelux: “We beloven iedereen een veilige en onvergetelijke cruise. We helpen u graag die te vinden voor uw klanten.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.