Rondreizen is natuurlijk dé manier om een bestemming of zelfs meerdere bestemmingen te ontdekken. Maar welke rondreizen moet je een keer gemaakt hebben in je leven? We spreken onder meer met Lieke Luxmbourg (accountmanager retail / marketing specialist bij Untamed Travelling).

“Van de ongerepte wildernis van Zambia tot de kleurrijke Indiase jungle, van de ijslandschappen van Spitsbergen tot de mozaïek van paradijselijke eilanden in de Caribbean. Onze bestemmingen zijn al even divers als de avonturen die we aanbieden, waarbij we qua accommodaties combinaties maken van basic en high end luxury, maar steeds met de vijfsterrenbeleving in gedachten”, laat Lieke weten. “Bij ons staat reizen op de Untamed-manier altijd centraal. Onvergetelijke reizen waarbij alles draait om beleving. Kies je voor Untamed, dan kies je voor hoge kwaliteit, uitgebreide kennis, persoonlijke service, originele routes, bijzondere accommodaties en unieke reiservaringen. Alles volledig afgestemd op de wensen van de klant. Geen reisvoorstel is hetzelfde.”

‘De wereld in één land’



Rondreizen kan overal ter wereld, maar er zijn er altijd een paar bestemmingen die eruit springen. Lieke: “Onze nummer één bestemming is al jaren Zuid-Afrika, misschien wel dé perfecte rondreis bestemming vanwege de enorme diversiteit aan landschappen en bezienswaardigheden. Er wordt ook wel gezegd ‘Zuid-Afrika is de wereld in één land’. Combineer hoogtepunten als Kaapstad, de Wijn- en Tuinroute en natuurlijk het beroemde Krugerpark eens met onbekendere regio’s van Zuid-Afrika zoals de onherbergzame Karoo, het maanlandschap van Augrabies, de majestueuze Ceder- en Drakensbergen, Namakwaland met zijn prachtige ‘wildflowers’ of de kleine koninkrijken eSwatini en Lesotho. Bij Untamed Travelling hoef je eigenlijk nergens rekening mee te houden tijdens het boeken van een rondreis. Geen avontuur is onmogelijk of wens te gek. Het enige wat meespeelt, is natuurlijk het budget. Onze reisspecialisten zijn hele goede sparringpartners die graag meedenken over de perfecte rondreis voor jouw klant.”

Auteur Dylan Cinjee