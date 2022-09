Ook AVIS in de VS online boekbaar bij Flexible Autos

Deel dit artikel

Met ingang van heden is autoverhuurbedrijf AVIS toegevoegd aan het aantal leveranciers van Flexible Autos in de Verenigde Staten, dat laat Bert Wildeman (Sales Manager Flexible Autos Nederland & België) weten aan Travelpro.

“Naast onze bestaande leveranciers Hertz, Alamo, National, Enterprise, Thrifty, Dollar en Sixt kunnen we met de toevoeging van AVIS een nog grotere keuze aanbieden met onze autoverhuur. Deze aanbieder biedt ons honderden kantoren in de Verenigde Staten, waaronder alle internationale luchthavens en kantoren in honderden steden.”

“Op het gebied van klanten en omzet gaat het boven verwachting goed, we mogen absoluut niet mopperen. Met de week groeit het aantal klanten, en steeds meer reisspecialisten en organisaties weten Flexible Autos te vinden. Er wordt in ieder geval veel geboekt”, zo liet Wildeman afgelopen zomer nog weten in gesprek met Travelpro. “In de afgelopen maanden hebben we heel veel geïnvesteerd in klantcontact en waren we geregeld deelnemer van evenementen of aanwezig bij diverse meetings en webinars in zowel Nederland als België. Hierdoor weten we wat er leeft onder reisspecialisten en waar nou écht behoefte aan is. Deze kennis gebruiken we om ons systeem en de processen nog verder te optimaliseren. We zijn met bijna alle ketens in gesprek voor een samenwerkingsovereenkomst of hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gerealiseerd.”

Lees hieronder het volledige interview in Travelpro.

Author Arjen Lutgendorff