De gemeenteraad van Delft heeft ingestemd met een motie om fossiele reclame te verbieden via de lokale reclameverordening. Daarmee is Delft de derde gemeente – na Den Haag en Utrecht – die een dergelijk verbod opneemt in de eigen regelgeving.

Volgens Rinske Wessels (GroenLinks), een van de indieners van de motie, is het verbod een logische stap: “De gemeente stelt doelen op gezondheid en klimaat, maar ondertussen zie je overal op straat reclame die producten en diensten aanbiedt die onze ongezondheid en klimaatproblemen juist verergeren. Met deze motie hebben we het college gevraagd om in ieder geval aan fossiele reclame grenzen te stellen. Gelukkig is een meerderheid van onze raad in Delft het daarmee eens.”

Volt, PvdA en STIP

De motie werd mede ingediend door Volt, PvdA en STIP en kreeg ruime steun in de raad: 26 raadsleden stemden voor, 12 tegen. De wethouder is nu gevraagd om vóór het einde van het jaar te rapporteren hoe en wanneer het verbod zal worden ingevoerd. De actiegroep Reclame Fossielvrij spreekt van een belangrijke stap en verwacht dat meer gemeenten zullen volgen. “Nu de rechtbank klip en klaar heeft gemaakt dat gemeenten in hun volste recht staan om klimaatschadelijke reclames te verbieden, zullen meer gemeenten volgen”, aldus Femke Sleegers namens de organisatie.

Landelijk de voorkeur

De motie sluit aan bij eerdere uitspraken van de rechter in een zaak tegen de gemeente Den Haag. Die stad voerde als eerste wereldwijd een verbod in via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), waarna een kort geding volgde van onder meer de reisindustrie. De rechter oordeelde dat gemeenten inderdaad bevoegd zijn om reclames te beperken als deze publieke belangen zoals gezondheid en klimaat schaden. Kort daarop volgde ook Utrecht met een lokaal verbod. Volgens Wessels zou een landelijke regeling de voorkeur hebben: “Maar dat wordt nog niet opgepakt. Daarom is het des te belangrijker dat wij als gemeenten lokaal onze verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde, duurzame en eerlijke samenleving.” De campagnegroep Reclame Fossielvrij benadrukt dat het verbod volgens haar noodzakelijk is om het publieke debat over fossiele industrie en duurzaamheid eerlijker te maken.