Ook reisadviezen Frankrijk, VK, Noord-Ierland, Ierland en Hongarije op oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ook voor Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Ierland en Hongarije het reisadvies op oranje gezet.

In veel gevallen worden de reisadviezen gewijzigd, omdat ook in deze landen net als in Nederland het aantal besmettingen oploopt. Daardoor wordt bij terugkomst uit deze landen een thuisquarantaine van tien dagen opgelegd. Er zijn ook landen op oranje gezet, omdat deze landen inreisbeperkende maatregelen hebben opgelegd voor Nederlanders, waaronder door Hongarije en Ierland.

