Oostdam (ANVR): “We gaan met heel veel faillissementen en ontslagen te maken krijgen”

Gelet op de ontwikkelingen denk ik dat we met veel faillissementen en ontslagen te maken gaan krijgen in de reissector”, zo laat Frank Oostdam (directeur ANVR) weten aan 1Limburg.

“Het kunnen grote zijn, het kunnen kleine zijn, iedereen heeft te maken met zoveel omzetverlies en met het feit dat consumenten terughoudend zijn als het gaat om reizen naar het buitenland. We zullen faillissementen over de gehele sector gaan krijgen.”

Oostdam laat de televisiezender weten dat de reisbranche het voor de coronacrisis fantastisch voor elkaar had. “De sector was gezond, maar niemand houdt het vol om driekwart jaar geen omzet te boeken. Dat gaat gewoon niet. Dan kan je bezuinigen wat je wilt, maar zelfs met de steun van de overheid die we op dit moment lukt het dan nog niet.”

Het frustrerende is volgens Oostdam dat de sector het niet helemaal in eigen hand heeft. “Daarom zijn we ook constant in overleg met het ministerie van Economische Zaken om ervoor te zorgen dat we sector specifieke steun kunnen krijgen. Dat is echt nodig om deze periode te overbruggen. Het zou doodzonde als dat niet lukt, want het waren allemaal hele goede bedrijven. Dan is het jammer als je daar afscheid van moet nemen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.