Aruba vierde onlangs PRIDE bij luxe hotel Sofitel Legend The Grand in Amsterdam tijdens hun PRIDE cocktailevent.

Het evenement, dat jaarlijks ruim 400 bezoekers trekt, waaronder veel mensen uit de LGBTQI+ gemeenschap, was dit jaar met de aanwezigheid en deelname van de Aruba Tourism Authority (A.T.A.) een groot Caribisch feest. Aaliyah Windster, Sales Executive Europe bij de Aruba Tourism Authority, en PR Manager Benelux, Sharmin de Vries gaven acte de présence om Aruba volop in de schijnwerpers te zetten als een LGBTQI+ vriendelijke bestemming. Daarnaast werd tijdens de tombola ook een reis voor twee personen naar het ‘One happy Island’ weggegeven.

PRIDE

“Op Aruba is iedereen welkom en wij vinden het belangrijk om uit te dragen dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Aruba was het eerste (autonome) eiland in het Caribisch gebied om geregistreerd partnerschap voor stellen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken en veel hotels vieren PRIDE op het eiland en dragen uit dat zij het belangrijk vinden dat zowel het personeel als bezoekers zichzelf kunnen zijn. Uiteraard zijn er nog wat stappen te zetten waar het de lokale wetgeving betreft, maar we kunnen zeker stellen dat Aruba een LGBTQI+ vriendelijke bestemming is waar je van een verzorgde en onbezorgde vakantie geniet,” aldus Jaap Ellis (Sales & Marketingmanager Europe, Aruba Tourism Authority).