De nieuwe API-fare van Transavia zorgt voor flink wat ophef. Zo schrijft de ANVR dat het teleurgesteld is in de voorstellen van Transavia en de weigering tot overleg. Transavia laat desgevraagd in een reactie aan Travelpro weten het betreurenswaardig te vinden dat er door de branchevereniging onjuiste informatie wordt gedeeld.

Vandaag schreef de ANVR in een bericht aan haar leden dat Transavia recent haar API-fares heeft aangepast. “De tarieven hiervoor gaan met € 5 enkele reis omhoog, tenzij je passagiersgegevens (email en mobiel nummer) deelt al bij boeking, je de klant duidelijk informeert over een opslag op kosten in het API-kanaal, bij minimaal 25% van je verkoop een ancillary verkoopt en je de klant goed informeert bij vluchtdisrupties”, aldus de branchevereniging. De ANVR schrijft verder dat het “teleurgesteld is in de voorstellen van Transavia en de weigering tot overleg. “Het treft niet alleen reisorganisatoren met een API, maar ook de agenten die bij de reisorganisatoren boeken.”

Transavia laat desgevraagd aan Travelpro weten: “Transavia heeft naast de ANVR ook haar business partners persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe API-fare. Daarbij is achtergrond en uitleg gegeven onder welke voorwaarden deze fare wordt geïntroduceerd. Wij herkennen ons niet in de inhoud van het statement van de ANVR en vinden het betreurenswaardig dat er op deze wijze onjuiste informatie wordt gedeeld. Uiteraard gaan wij met onze business partners en mediarelaties in gesprek over dit onderwerp.”

Specifieke partijen aanpakken

De ANVR heeft flinke kritiek op de werkwijze van de luchtvaartmaatschappij. De brancheorganisatie geeft aan dat deze regels vooral lijken te zijn gericht op partijen die Transavia-vluchten aanbieden via metasearch-platformen. “Het zou logischer zijn om deze specifieke partijen aan te pakken in plaats van een brede maatregel in te voeren die ook reguliere reisorganisaties treft”, aldus de brancheorganisatie. Zo moeten reisorganisaties onder meer al bij de boeking passagiersgegevens (e-mail en mobiel nummer) delen, klanten expliciet informeren over extra kosten in het API-kanaal, bij minimaal 25% van de boekingen een aanvullende dienst (zoals een stoelreservering of ruimbagage) verkopen en klanten goed informeren bij vluchtdisrupties. Daarnaast schrijft de ANVR dat het betreurt dat Transavia geen overleg wil voeren over de wijzigingen. “Wij hebben verzocht om overleg, maar Transavia wil slechts toelichting geven en heeft aangegeven niets te zullen wijzigen”, meldt de brancheorganisatie.

Onvrede

Ook uit andere hoeken van de reissector klinkt onvrede over de nieuwe gang van zaken bij Transavia. Bronnen binnen de branche wijzen erop dat Transavia met deze aanpassing haar dominante positie in de Nederlandse markt misbruikt en dat de timing en communicatie rondom de nieuwe regels te wensen overlaten. “Als je als airline zulke ingrijpende wijzigingen doorvoert, doe dat dan op een manier die werkbaar is voor de sector. Nu worden regels ineens doorgevoerd zonder duidelijke communicatie of overgangsperiode.” Ook de verplichting om bij minstens een kwart van de boekingen aanvullende diensten te verkopen, wordt als oneerlijk ervaren. “Hoe kan je nou een prijsverhoging voor agenten koppelen aan het koopgedrag van de consument?”, klinkt het uit de branche. “Bovendien wordt deze wijziging zonder overleg doorgevoerd, terwijl andere airlines wel in dialoog gaan met de sector. Maar hoe Transavia dit aanpakt is gewoon exemplarisch voor de wind die daar waait. Deze manier van werken zien we niet terug bij andere airlines. Dit soort rare beleidskeuzes die dan onverwachts worden doorgevoerd zonder communicatie. Ik bedoel, als je niet met de agent wil samenwerken, wees daar gewoon open en eerlijk over.”

Niet bang zijn

Transavia laat verder weten: “We willen benadrukken dat we ieder reisbedrijf, in alle redelijkheid, gelijke mogelijkheden bieden. Voorop staat dat onze gezamenlijke klant/passagier een compleet aanbod krijgt van onze producten en diensten en op een transparante wijze een prijs ontvangt. Door het delen van passagiersgegevens, kunnen wij op hetzelfde moment (binnen 48 uur voor vertrek) de reisorganisaties (boeker) en ook al onze passagiers bereiken en informeren over vluchtwijzigingen. De onderlinge afspraken hierover zijn niet nieuw voor onze partners en in lijn met wet- en regelgeving. Je hoeft als reisbedrijf bijvoorbeeld niet bang te zijn dat een passagier op de ontvangstlijst van de Transavia-nieuwsbrief komt te staan.”

Geen verandering verwacht

Meerdere reisprofessionals laten Travelpro weten niet te verwachten dat Transavia haar beleid op korte termijn zal aanpassen. “We zien dit ook gebeuren bij andere airlines in het buitenland, waarbij ze hun eigen verkoopkanalen aantrekkelijker maken ten koste van distributie via derden, maar wees daar dan eerlijk over en communiceer dit duidelijk. Nu worden partijen voor een voldongen feit gesteld en blijft de samenwerking met reisagenten onder druk staan.”

