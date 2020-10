Oproep: doe mee aan branchecampagne #reizenkanzo

De ANVR roept alle reisprofessionals op om mee te doen aan de branchecampagne #reizenkanzo die maandag van start gaat. De branchevereniging zal maandag ook een open brief in de Telegraaf publiceren, gericht aan minister-president Rutte en minister De Jonge. Alle ANVR-reisprofessionals krijgen die ochtend per mail de toolkit #reizenkanzo met daarin deze brief, Twitter- en Instagram-materialen om te gebruiken op eigen kanalen.

​”Alleen samen met àlle reisprofessionals: groot en klein, zakelijk en leisure, touroperators, reisagenten, zelfstandige reisagenten én natuurlijk de vakbladen kunnen we onze boodschap nogmaals duidelijk onder de aandacht brengen. We beseffen ons dat ons leven op dit moment wordt beperkt en reizen slechts mondjesmaat en naar een handvol bestemmingen kan. Maar de boodschap wordt: het kan ook anders; anders dan we weliswaar gewend waren, maar toch”, zo laat de ANVR weten, dat oproept om maandagochtend ANVR Nieuws in de gaten te houden en de eensluidende boodschap via alle publiciteitskanalen te delen.

