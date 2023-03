Optimisme bij start reisbeurs ITB Berlin

Deel dit artikel

“De vroegboekers zijn terug en de reisbureaus en touroperators zijn dit jaar op volle toeren begonnen”, met deze woorden kijkt de voorzitter van de Duitse reisbranchevereniging DRV, Norbert Fiebig, optimistisch naar de start van de reisbeurs ITB Berlin 2023 in het reisjaar van dit jaar.

“We zien de grote behoefte aan vakantie niet alleen voor de zomer! Vakanties hebben een hoge prioriteit voor mensen in het algemeen. Ondanks de bekende onzekerheden van de mondiale politieke en economische ontwikkelingen stemt dit ons optimistisch over het gehele reisjaar 2023. We verwachten af ​​te sluiten op het verkoopniveau van het recordjaar 2019 – dus vóór Corona. Dat hebben we afgelopen zomer bijna gedaan”, aldus de DRV-voorzitter.

Zo’n 40% van de totale boekingsomzet voor de komende zomer komt voor rekening van reisbestemmingen in het oostelijke Middellandse Zeegebied, met Turkije, Griekenland en Egypte voorop. Maar ook Spanje blijft populair. Dit blijkt uit de evaluaties van Travel Data + Analytics (TDA) voor de DRV. De analyses zijn gebaseerd op boekingsgegevens van reisbureaus en online reisportalen die producten van touroperators verkopen.

Dat Duitsers ondanks de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie graag willen reizen, blijkt uit de boekingsomzet bij reisbureaus en op online reisportalen. Januari en februari worden meestal beschouwd als de maanden met de meeste boekingen – en volgens TDA-evaluaties zijn nieuwe boekingen sinds december 2022 bijna consequent hoger dan de vergelijkbare weken van het pre-Corona-jaar. Januari was bijzonder druk met boekingen: de verkopen zijn verdubbeld ten opzichte van januari 2022, vergeleken met januari 2019 zijn ze 12% hoger – en deze trend zette zich voort in de eerste twee weken van februari. Het aantal geboekte gasten voor de zomer blijft echter nog achter bij de goede omzetontwikkeling.

De voortekenen voor het hele vakantiejaar zijn goed: de meeste landen zijn open, er zijn bijna geen reisbeperkingen meer en dat maakt reizen weer makkelijk. Het optimisme is niet alleen gebaseerd op de hernieuwde trend om vroeg te boeken voor de zomer – tegelijkertijd boekt een groot deel van de vakantiegangers momenteel ook voor de winter, die momenteel loopt tot eind april.

In vergelijking met de pre-coronawinter van 2018/19 is er slechts een lichte omzetdaling van 9% – en vergeleken met de winter van vorig jaar een aanzienlijke stijging van 68%. “De reisbranche is klaar om in 2023 van de grond te komen. Om aan de toenemende vraag te voldoen zijn we ook afhankelijk van een stabiele en probleemloze luchtvaart”, deed Fiebig een beroep op betrokkenen bij luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en veiligheidsdiensten.”

Auteur Arjen Lutgendorff