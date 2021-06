P1 Travel sluit exclusieve deal met West Ham United

P1 Travel is benoemd tot exclusieve International Ticket & Hospitality Reseller van de Londense voetbalclub West Ham United. Dat maakt de reisorganisatie voor de komende drie jaar de enige officiële reseller ter wereld.

Het Nederlandse sportreisbureau P1 Travel gaat diverse ticketopties aanbieden; van losse tickets tot aan complete hospitality-pakketten, inclusief toegang tot de lounges, voor thuiswedstrijden in het London Stadium. Via de eigen boekingstool van de reisorganisatie kunnen ook direct hotelovernachtingen worden geboekt. Nathan Thompson (Commercial Director van West Ham United): “Bij West Ham United streven we ernaar om hoge kwaliteit service te bieden. We kijken er dan ook naar uit om samen te werken met P1 Travel, een organisatie die er onophoudelijk naar streeft bijzondere ervaringen te bieden naar wereldwijde evenementen in sport en muziek.”

Ook P1 Travel kijkt uit naar de meerjarige samenwerking. “We zijn enorm vereerd dat we deze samenwerking met West Ham United aan mogen gaan”, vertelt Joost Verwer (Partnership Manager van P1 Travel). “Door diverse tickets en pakketten aan te bieden streven we ernaar bij te dragen aan deze club en hopen fans van over de hele wereld een geweldige beleving te bezorgen.”

Foto: charnsitr/Shutterstock.com

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.