De PASRA Airline Express krijgt volgend jaar twee avonden op Schiphol. Dat hebben Marlies Bokx (secretaris PASRA) en Marcin van Gijlswijk (penningmeester PASRA) laten weten aan Travelpro. Noord-Nederland moet vrezen dat de airline-vertegenwoordigers volgend jaar niet meer naar die regio komen.

“De wachtlijst voor Schiphol was enorm”, aldus Bokx. Het was ook de enige avond waar we de uitzondering hebben gemaakt om meer dan vijf agenten plaats te laten nemen aan één tafel. Er is zoveel interesse dat we hebben besloten volgend jaar een tweede avond te organiseren.”

Verdrietig

“Het is heel verdrietig, maar de regio Noord gaan we waarschijnlijk volgend jaar skippen. Er is vanuit de regio de vraag om er naartoe te komen en we hebben er dus een avond op de planning staan (23 april in Groningen, inschrijven is nog mogelijk), maar we halen er maximaal 80 inschrijvingen”, aldus Bokx. Een aantal bezoekers waardoor er wo

Volgend jaar groeit het aantal deelnemende airlines hoogstwaarschijnlijk van 24 naar 27. Dan komt het aantal airlines ten opzichte van het aantal bezoekers nog verder uit verhouding. Van Gijlswijk (penningmeester PASRA): “De dichtstbijzijnde PASRA Airline Express-avond voor de regio Noord is dan waarschijnlijk Hengelo.”

Niks aan veranderen

Het concept van de Airline Express staat al jaren en loopt volgens het bestuur ontzettend goed. Net als op andere locaties werd de avond afgetrapt met een buffet in het Van der Valk Duiven. Aansluitend waren er presentaties van telkens 15 minuten waar bezoekers konden speeddaten met vertegenwoordigers van de 24 deelnemende airlines. “Aan het concept veranderen we niks, dat staat als een huis”, aldus Bokx en Van Gijlswijk.

Op de foto v.l.n.r. Marcin van Gijlswijk (penningmeester), Marlies Bokx (secretaris) en het nieuwe algemeen bestuurslid Yvonnen Halderman. André van der Sluis heeft het PASRA-voorzitterschap overgenomen van Margreeth Kappert die na ruim 23 jaar een nieuwe baan heeft gevonden buiten de reisbranche.

Bekijk hier foto’s van de PASRA Airline Express in Duiven.

Prijzen

Verschillende deelnemers vielen in de prijzen, tickets naar Dubai met Emirates en Palma de Mallorca met Condor. Daarnaast gingen er ook twee deelnemers met een toiletrol als prijs vandoor.

Airlines

De deelnemende partijen aan de PASRA Airline Express zijn AeroMexico, Air Canada, Air Europa, Air Transat, China Airlines, Condor, Croatia Airlines, Emirates, Etihad Airways, EVA Air, Garuda Airlines, Icelandair, ITA Airways, JetBlue, KLM, KM Malta Airlines, Korean Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa Group, Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines, TAP Air Portugal en de airline-vertegenwoordigers APG Benelux GSA en AVIAREPS GSA.