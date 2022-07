Polarsteps bereikt mijlpaal van 4 miljoen gebruikers

Deel dit artikel

De reisapp Polarsteps tikte onlangs de vier miljoen gebruikers aan en bevestigt: reizen is terug, maar niet zoals het was. Uit het gedrag van Polarsteps-reizigers komt een aantal verrassende trends naar voren.

“Onze data laat zien dat het grootste herstel plaatsvindt in de Noordse landen. De cijfers voor IJsland, Denemarken, Noorwegen en Zweden zijn meer dan verdubbeld vergeleken met dezelfde periode pre-corona,” zegt Polarsteps CEO en co-founder Maximiliano Neustadt. “Onder het totale aantal gebruikers dat buiten Europa reist, domineert de VS met meer dan drie keer zoveel bezoekers dan welk ander land dan ook.”

Kijkend naar de reizen gemaakt door Nederlandse, Duitse, Franse, Belgische en Britse Polarsteps gebruikers in april en mei 2022 vergeleken met dezelfde maanden in 2019, zijn de meest significante opwaartse trends in de Noordse landen te zien. IJsland maakte een groei door van 184% vergeleken met pre-corona, met Noorwegen (154%), Zweden (126%) en Denemarken (117%) daar niet ver achter. De in de app geplande reizen van duizenden gebruikers laten tevens zien dat deze trend zich nog minstens negen maanden zal voortzetten.

Hoewel geen andere regio in Europa zich kon meten aan deze cijfers, zitten veel traditioneel populaire reisbestemmingen zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en Kroatië weer op het niveau van voor de pandemie. Zo ook Portugal, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

“We zijn dolblij met deze cijfers,” zegt Polarsteps CEO en co-founder Maximiliano Neustadt. “Het zijn twee ontzettend moeilijke jaren geweest voor de reisindustrie, en toch is Polarsteps met meer dan een miljoen nieuwe gebruikers gegroeid en zien we qua activiteit in de app inmiddels op alle vlakken recordcijfers. We bereiden ons nu voor op onze drukste zomer ooit. We zijn ontzettend dankbaar dat zowel bestaande als nieuwe gebruikers onze app weer weten te vinden om hun reizen te plannen, tracken en herbeleven. Het is geweldig om ze de wereld te zien herontdekken.”

Omdat veel reizigers nog wat dichter bij huis blijven vanwege onder andere de onzekerheid van de voortdurende pandemie, vindt er bij verre reizen een minder snel herstel plaats. Het grootste herstel onder verre bestemmingen is in Noord-Amerika, waar zowel Canada als de VS bijna weer op pre-corona niveau zitten. Deze trend, gecombineerd met langzamer herstel in Azië, Afrika, Australië en Zuid-Amerika, heeft er toe geleid dat de VS in april en mei 2022 de meest bezochte bestemming buiten Europa was. De data van Polarsteps laat zien dat deze trend zich zal voortzetten, met in de komende maanden meer geplande trips in de VS dan in welk ander land ter wereld.

Verrassend is de trend die Polarsteps ontdekte op lokaal niveau. Onder de 1,5 miljoen Nederlandse gebruikers van de app zijn de top 5 snelst herstellende bestemmingen buiten Europa (apr-mei 2022 versus apr-mei 2019) allemaal te vinden in de westelijke regio’s van de VS en Canada.

Top 5 bestemmingen buiten Europa voor Nederlandse reizigers:

1. Las Vegas (VS)

2. San Francisco (VS)

3. Los Angeles (VS)

4. Vancouver (CAN)

5. Grand Canyon (VS)

“De heropleving van reizen naar deze iconische bestemmingen in het westen van Noord-Amerika is geen verrassing gezien de diverse rijkdom die hier te vinden is,” zegt Polarsteps managing travel editor Matt Phillips. “Zo staat Las Vegas natuurlijk bekend om zijn casino’s, non-stop nachtleven en losbandigheid, maar is het net zo goed een geweldige uitvalsbasis voor de spectaculaire natuur eromheen. En in Vancouver kunnen reizigers de eindeloze stranden, bossen en bergen combineren met de bruisende stad met een sensationele eetcultuur. Onze reisgidsen naar deze bestemmingen worden ook steeds populairder. Reizigers gebruiken ze om een nieuwe kant van deze klassiekers te ontdekken.”

Polarsteps gelooft in de kracht van avontuur, in alle mogelijke vormen. Of het nou een zes maanden lange roadtrip door de VS en Canada is of een last-minute kanotocht dichter bij huis. Reizen is goed voor de ziel, het voedt onze nieuwschierigheid, biedt nieuwe perspectieven en verbindt ons met iets groters dan onszelf. Ook heeft reizen de potentie om een positieve impact te hebben op lokale gemeenschappen. Polarsteps hoopt komend jaar dan ook een heropleving te zien van verantwoord reizen naar bestemmingen buiten Noord-Amerika en Europa.

“Onze app groeit sneller dan ooit en het bereiken van de vier miljoen gebruikers is voor ons een signaal dat reizigers enorm enthousiast zijn om weer op pad te gaan,” zegt Maximiliano Neustadt. “Het is fantastisch om te zien en we zijn benieuwd welke bestemmingen het komende jaar opnieuw ontdekt zullen worden.”

Author Arjen Lutgendorff