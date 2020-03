Premier Rutte: “Schiphol kan je natuurlijk niet stilleggen”

“Schiphol kan je natuurlijk niet stilleggen”, dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een ingelaste persconferentie over het coronavirus. Daarnaast riep de premier werkgevers in Noord-Brabant op om, waar mogelijk, zoveel mogelijk mensen thuis te laten werken.

“Dit gaat echt nog wel even duren allemaal. We bevinden ons nog steeds in de indam fase en wij bereiden ons voor op de volgende fase. Uiteraard denken we goed na over de de gevolgen voor de economie. Tot nu toe gaat het goed met de economie, maar het coronavirus kan er zeker impact op gaan hebben. Als het nodig is zullen we maatregelen gaan nemen”, aldus de premier, die liet weten dat het kabinet regelmatig gaat overleggen over het coronavirus. Frank Oostdam (directeur ANVR) liet eerder vanavond al weten: “Volstrekt eens met de premier. Een ‘stootje’ is best op te vangen, maar in de reiswereld is dat ‘stootje’ uitgegroeid tot “stoot”.

“We kunnen dit alleen doen als we het met 17 miljoen doen. Dit kan je niet alleen aan de overheid en het RIVM overlaten. We zijn een nuchter landje, maar toch ga ik u vragen om toch eens heel scherp te kijken naar de hygiënemaatregelen die je kan nemen. Handen wassen, veel vaker dan we gewend zijn. In de ellebogen niezen en gebruikmaken van papieren zakdoekjes. Daar komt bij dat we vanaf dit moment geen handen meer schudden in Nederland. Dat lijkt in deze fase een verstandige maatregel. Daarnaast doen we een oproep om thuis te werken als dat kan. Als dat redelijkerwijs kan. Ook kan het helpen om werktijden te spreiden.” Rutte gaf aan dat alles er op is gericht om in de indam fase te blijven, maar dat hij niks kan garanderen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.