Prijsvrij D-reizen Groep maakt vandaag bekend dat Michelle Nijenhuis per 8 oktober is gestart als general Counsel. In deze rol wordt zij verantwoordelijk voor alle juridische activiteiten binnen de organisatie.

Michelle Nijenhuis brengt uitgebreide juridische ervaring en specifieke expertise in de reisbranche mee vanuit haar vorige functie als Directeur Legal Affairs bij Corendon, waar zij verantwoordelijk was voor alle juridische activiteiten in Nederland, België, Denemarken en Curaçao. Ze staat bekend om haar pragmatische aanpak en uitstekende vermogen om complexe juridische kwesties helder en doeltreffend aan te pakken.

Marc van Deursen, oprichter Prijsvrij D-reizen Groep: “Wij zijn zeer verheugd dat Michelle ons team komt versterken. Met haar diepgaande juridische expertise, sterke persoonlijkheid en oplossingsgerichte mentaliteit zal zij een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere professionalisering en groei van onze organisatie.”

Michelle Nijenhuis: “Ik ben erg enthousiast om bij Prijsvrij D-reizen Groep te starten. De ambitie en energie binnen de organisatie spreken mij enorm aan. Ik kijk ernaar uit om vanuit mijn rol een bijdrage te leveren aan de verdere groei en het succes van de organisatie.”