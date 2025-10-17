De omroepsystemen van vier Noord-Amerikaanse luchthavens – drie in Canada en één in de Verenigde Staten – zijn donderdag tijdelijk overgenomen door hackers die pro-Hamasboodschappen verspreidden. Volgens de autoriteiten ging het om een gecoördineerde cyberaanval via externe softwaresystemen die worden gebruikt voor de geluidsinstallaties op luchthavens.

Boodschappen en muziek

Tijdens de hack werden via de luidsprekers verschillende uitspraken gedaan. Ook werd Arabische muziek afgespeeld en zou op schermen in de Canadese luchthaven van Kelowna de tekst ‘Israel lost the war, Hamas won the war honorably’ zijn verschenen. Reizigers meldden dat de berichten meerdere minuten te horen waren voordat het systeem werd uitgeschakeld.

Vier luchthavens getroffen

De getroffen luchthavens zijn Kelowna en Victoria (beide in Brits-Columbia) en Windsor (Ontario) in Canada, en Harrisburg International Airport in de Amerikaanse staat Pennsylvania. De hack vond plaats rond vijf uur ’s middags lokale tijd en leidde tot verwarring onder reizigers en personeel. Meerdere vluchten liepen vertraging op doordat de omroepinstallaties tijdelijk onbruikbaar waren. In één Canadees geval liep een vlucht zelfs vier uur vertraging op.

Onderzoek naar oorsprong

Zowel de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA als Transport Canada zijn een onderzoek gestart naar de herkomst van de cyberaanval. Volgens Reuters lijkt de hack te zijn uitgevoerd via een cloudplatform van een externe leverancier dat door meerdere luchthavens wordt gebruikt. Er zijn geen aanwijzingen dat er fysieke Hamas-sympathisanten aanwezig waren op de luchthavens.

Geen bedreiging voor veiligheid

De luchthaven van Harrisburg bevestigde dat “een ongeautoriseerde gebruiker tijdelijk toegang had tot het PA-systeem en een opgenomen boodschap afspeelde”. Er zouden geen bedreigingen zijn geuit richting personeel of passagiers. Ook op de Canadese luchthavens is volgens de autoriteiten geen sprake geweest van direct gevaar, al worden de beveiligingssystemen inmiddels opnieuw geëvalueerd.