Op 28 en 29 augustus boden KLM en branchevereniging Electric Flying Connection (EFC) 18 gasten van KLM een uniek kijkje in de toekomst van het vliegen. Ze kregen een proefles elektrisch vliegen van instructeurs van de E-Flight Academy in een Pipistrel Velis Electro tussen Lelystad Airport en Schiphol.

Door twee dagen lang achttien lesvluchten uit te voeren van Lelystad Airport naar Schiphol-Oost vv, verbond KLM voor eerst het gehele logistieke systeem van elektrisch vliegen en leert de luchtvaartmaatschappij over de uitdagingen die deze met zich meebrengt.

Praktijk

“Om de luchtvaart verder te verduurzamen moeten we nieuwe technieken en innovaties in de praktijk uitproberen. Wat met de middelen van vandaag in het klein wordt neergezet kan een belangrijke stimulans zijn voor de schaalbaarheid van deze toepassingen in de toekomst”, aldus Jolanda Stevens, programmamanager Zero Emission Aviation bij KLM.

Gevolgen elektrisch

EFC en de E-Flight Academy zijn partijen waar KLM mee samenwerkt om kennis te vergaren over elektrisch vliegen en te bepalen wat de implementatie van de techniek zou kunnen betekenen voor KLM’s logistiek en benodigde infrastructuur. Stevens: “Het toepassen van elektrisch vliegen heeft ook gevolgen voor de afhandeling van een vlucht, denk bijvoorbeeld aan oplaadmogelijkheden en de tijd dat dit in beslag neemt, de samenwerking met Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland om deze manier van vliegen veilig mogelijk te maken en creëren van de juiste stroomvoorziening. Afgelopen dagen heeft ons geholpen hierin nog meer inzicht te krijgen.”

Niet realistisch

Pipistrel Velis Electro is ’s werelds eerste en enige gecertificeerde elektrische vliegtuig. Het is een tweezitter met een bereik van 50 minuten (plus 10 minuten reserve). Dit maakt dat dit vliegtuig geen rol zal hebben in de uitvoering van KLM’s bestemmingennetwerk. KLM onderzoekt wel de mogelijkheden om elektrisch vliegen toe te passen in haar toekomstige operatie. Verschillende partijen in de markt voorspellen dat er in 2035 een elektrisch vliegtuig beschikbaar zou kunnen zijn dat 50 tot 100 mensen kan vervoeren en een bereik heeft van 90 minuten (400-750 kilometer). De benodigde batterijen aan boord zijn zwaar en daarom is een groter vliegtuig voor langere afstanden zoals bijvoorbeeld nodig voor Amsterdam-New York niet realistisch.

Onderzoek

Stevens: “Als we kijken naar de toekomst van het vliegen zonder uitstoot zet KLM in op de ontwikkeling van verschillende technologieën en innovaties tegelijkertijd. Met onze sectorpartners in binnen- en buitenland doen we onderzoek naar elektrisch vliegen, vliegen op waterstof en hybride vormen daarvan en kijken we hoe we de ontwikkelingen kunnen versnellen.”



Foto: Arnoud Raeven