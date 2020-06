Q&A over reizen naar Curaçao

“De Curaçaose overheid werkt er hard aan om per 1 juli, onder voorwaarden, weer toeristen te ontvangen uit Nederland. Het nieuws is met veel enthousiasme ontvangen en de vraag naar tickets en pakketreizen is enorm, maar nog niet alle details zijn volledig uitgewerkt. “We kunnen ons daarom voorstellen dat deze aankondiging heel veel vragen heeft opgewekt over hoe dat eruit gaat zien. En eerlijk gezegd weten we daar ook nog niet alle details van. Er wordt nu door alle betrokkenen op Curaçao, maar ook met de partners in Nederland hard gewerkt om zoveel mogelijk zekerheid en duidelijkheid te krijgen”, zo laat Muryad de Bruin (Regional Manager Europe Curaçao Tourist Board) weten.

Er werd gezegd dat er een PCR-test gedaan moet worden?

“Dat klopt. In een uitgebreide presentatie hebben de minister-president, de minister van Volksgezondheid, de minister van Economische Ontwikkeling en de epidemioloog Izzy Gerstenbluth ons uitgelegd hoe zij kijken naar een mogelijke opening, welke afwegingen zij daarbij hebben gemaakt en onder welke voorwaarden een opening mogelijk zou kunnen zijn. Dit hebben zij gedaan in samenspraak met het Nederlandse RIVM. Op Curaçao is het aantal besmettingen zeer beperkt gebleven en de verspreiding is onder controle. Dat is een heel positief uitgangspunt maar ook een reden om heel gecontroleerd weer op te starten. Het is duidelijk dat het statistisch beter is om alleen geteste mensen, met een negatieve uitslag, toe te laten. Zo’n test is alleen nog niet zo makkelijk voor handen dus dat op zich wekt weer meer vragen op. Verder gaan we de eerste maand uit van maximaal 10.000 passagiers, zodat de kans dat er druk ontstaat op de zorgcapaciteit zo klein mogelijk is. Als dat goed verloopt kan er gekeken worden naar verdere uitbreiding

van dit aantal.”

Wat is een COVID-19 PCR-test dan?

“PCR is de methode van testen die ook door de GGD wordt gebruikt voor mensen met klachten. Dit lijkt nu de meeste betrouwbare test te zijn om te bepalen of iemand op het moment van de test ook werkelijk besmet is. De uitslag van de test is in principe binnen 24 uur beschikbaar. Er zijn ook andere landen die dit als voorwaarde stellen. Partijen zoals de KLM Health Clinic kunnen deze test op het moment ook al uitvoeren. De vraag is nu alleen op welke schaal deze test op korte termijn beschikbaar komt en hoe makkelijk dit bereikbaar kan worden voor reizigers. Daarover zijn wij ons nu aan het informeren zodat we

reisagenten en klanten hier goed over kunnen berichten.”

Zijn er verdere voorwaarden om open te gaan?

“Naast het kunnen tonen van een negatief COVID-19 PCR-test resultaat, moeten passagiers aan kunnen tonen dat ze een zorgverzekering hebben met internationale dekking. Ook moeten ze, maar dat waren ze al gewend, een Digital Immigration Card voor vertrek online invullen. Hierin worden ook vragen gesteld over reisbewegingen van de passagier in de twee weken voor vertrek en worden een aantal symptomatische gezondheidsvragen gesteld. We hopen dat de situatie in Nederland en Curaçao blijft verbeteren. Als er geen verslechtering plaatsvindt op wereldniveau waardoor het virus zich weer meer verspreidt en we het testen goed bereikbaar kunnen maken, dan is er een goede kans dat we inderdaad per juli weer Nederlandse toeristen kunnen ontvangen. Als er iets verandert aan een van deze factoren dan zullen we daar opnieuw naar moeten kijken.”

Hoe zien die voorbereidingen eruit?

“Alle partijen hebben vanaf het begin van de crisis hard gewerkt om zich voor te bereiden op de nieuwe norm. Experts vanuit de overheid, ondernemers, CHATA en CTB hebben samengewerkt om protocollen op te stellen om die nieuwe norm te kunnen waarborgen. Er zijn afspraken gemaakt over het houden van afstand (in Curaçao is dat 2 meter), hygiëne, schoonmaak en al die andere zaken die we hier in Nederland ook aanhouden. Belangrijk voor ons is dat deze maatregelen samen moeten gaan met een goede ervaring van onze gasten. Het protocol dat we hiervoor ontwikkeld hebben heet dan ook ’A Dushi Stay, the Healthy Way’. We moeten zorgen dat het verblijf van onze gasten heerlijk ontspannen is, en tegelijkertijd veilig. Daarin hebben we heel veel creativiteit gezien in alle sectoren. Ondertussen zijn CTB en CHATA bezig om de hospitality sector te voorzien van trainingen zodat iedereen klaar is om gasten te ontvangen. We hebben al een paar maanden geen toeristen maar een aantal hotels, restaurants, bars etc. zijn al wel open voor lokale gasten dus die afspraken zijn al goed getest en er is ervaring opgedaan met de nieuwe normen.”

Dus we kunnen deze zomer weer naar Curaçao?

“We hebben goede hoop dat we 1 juli open kunnen. De economie is enorm geraakt dus er is ons veel aangelegen om deze weer op te starten. Maar wel alleen als dat veilig is voor onze bevolking en onze bezoekers. We volgen de ontwikkelingen constant op de voet en hebben continue contact met onze partners in Nederland. Laten we hopen dat de situatie zich positief blijft ontwikkelen en we onze gasten weer snel kunnen verwelkomen. We kunnen ons voorstellen dat er veel behoefte is aan zon, zee en strand met Curaçaose flair. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan en we groen licht krijgen starten we met onze campagne om zo consumenten te motiveren om snel weer te boeken. En we informeren natuurlijk zo snel mogelijk onze partners over verdere details zodra die duidelijk worden.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.