Radio Coronica

Coronicaaa, coronicaaa. Welkom bij hét illegale reisradiostation van Nederland, je brandend kaarsje in tijden van tegenspoed, je uithuilschouder, hét station voor mensen die weten dat vroeger alles beter was. Een stampvolle kroeg met Hazes, juichen bij je cluppie, heerlijk op vakantie, bandje pakken in Paradiso, met je mik vol pillen in de club, een knuffel van je kind. Alles in 2019 en eerder… Maar nu eerst The Police met ‘Don’t stand so close to me’…

Zijn we weer! Laat ik me even voorstellen: ik ben DJ Pablo Yesgobar, van de foto allicht bekend uit een andere reispublicatie maar ik zeg altijd: voor de frites en vooral de saus moet je bij Mac zijn, en voor de burgers bij de BK. Het beste van beide werelden. Nou ja, wereld? Beste luisteraars, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar die van mij is een stuk kleiner geworden. Ik kan en mag nergens meer heen, mijn agenda is zo leeg dat ik in het wit kan trouwen. Ik word helemaal gek. Reizen zit in mijn bloed, het stolt als het niet beweegt. Er is hier geen lol aan. Drie jaar geleden vloog ik met een gloednieuwe A350 van Thai Airways vanaf de fabriek in Toulouse naar Bangkok waar ik een dag later in een badhuis met zwaar getatoeëerde Japanse Yakuza zat, alvorens met gevaar voor eigen leven achterop een brommertaxi door het verkeer te razen naar een gruwelijk tuinrestaurant met de lekkerste noodles van het land. En dat is een fucking vrij gemiddelde herinnering aan de avonturen van mijn reislust! Moet ik het hebben over dat glas whisky met een afgehakte teen erin in de Canadese Yukon? Schieten met een Walther PKK in Korea? Het is geen opschepperij, iedereen heeft zijn geweldige verhalen en net zoals ik ze graag beleef, luister ik naar die van anderen. Maar er zijn even geen verhalen… Fuck beste luisteraars, pure reispijn, dan maar een moppie Britney Spears met ‘Toxic’.

Tijd voor wat bellers. Hallo Bas, waar vandaan bel je? Weet je niet. Of, waar woon je dan? Oh, bij papa en mama, ik snap het. Dus je bent vijf jaar oud…wat wil je kwijt Bas? Ja, snap ik kerel, papa en mama maken de hele tijd ruzie, want de hele dag thuis. En je zou naar Spanje gaan met een superzwempark, maar dat ging niet door en je bent naar een bio-ecocamping op de Veluwe gegaan. Met bietenfrites? Dat is balen man, ik voel je pijn, ik zeg de Neeluwe. Man, Ik ben ook dol op superaquathunderslides en daarna patat met. Deze is voor jou topper: ‘I will survive’ van Gloria Gaynor.

En wie hebben we nu aan de lijn? Elske, welkom. Dus jij vindt corona een zegen? Aparte mening, mag hoor bij Radio Coronica. Maar waarom? Oh, het mondkapje verbergt dat zilveren lepeltje in je mond. Ja, dat is wel fijn natuurlijk. Dank je voor het bellen. Maar een zegen beste luisteraars, ik weet het niet. Of we dit allemaal als een goddelijke beloning moeten zien? De economie ligt aan de beademing en laten we gewoon eerlijk zijn: life kinda sucks. Het jaar 2020 is die ene naast wie je ooit met een megakater bent wakker geworden en denkt: oh my God, nee, nee, nee, oh nee, lieve God, nee, zeg dat het niet waar is, nee, nee, fuck, nee… En dat 365 keer achter elkaar. Nu Kanye West met ‘Love lockdown’.

Luisteraars, het breaking nieuws komt net binnen dat 83-jarige oude malafide corrupte geilneef, maar wel risicogroep hart- en longpatiënt Silvio Berlusconi, het coronavirus goed heeft doorstaan. De Italiaanse ex-premier kwam in maart 2020 voor het laatst in het nieuws toen hij zijn 34-jarige vriendin dumpte voor een vier jaar jonger exemplaar. We kunnen niet anders concluderen dan dat het virus misschien toch wel meevalt, of dat heel veel fysieke zweterige inspanning met energieke partners gewoon antistoffen opbouwt. Fit door copulatie, Co-fit zeg maar. Dat zou een mooi medicijn zijn zeg. Nu lekker dansen op ‘Staying Alive’ van The Bee Gees… we komen er wel, stay strong.

