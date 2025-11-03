In september 2025 werden 13% meer reizen geboekt dan in dezelfde maand een jaar eerder. De groei zet de opmars van de nazomer voort, blijkt uit onderzoek van NIQ* uitgevoerd voor ANVR.

De groei komt bovenop de stijging in augustus, waardoor het totaal aantal boekingen over de eerste negen maanden van 2025 uitkomt op een kleine plus van 1% ten opzichte van 2024. Hoewel de nazomermaanden niet de grootste zijn in volume, geeft het wél een duidelijk signaal: de reiziger blijft reizen en doet dit steeds gevarieerder.

Last minutes

Frank Radstake (directeur ANVR): “De klant boekte in september gemiddeld zo’n drie maanden voor vertrek. Dat is niet zoveel anders dan in 2024, maar de verdeling laat wel een duidelijke trend zien: méér last minutes voor de herfstvakantie én méér boekingen met vertrek over zes maanden of langer. De vakantievoorpret voor 2026 is daarmee alweer vroeg gestart.”

Bestemmingen

De groei komt opvallend genoeg niet alleen uit Europa. Het aandeel intercontinentale reizen steeg naar 20%. Bestemmingen als Australië en Nieuw-Zeeland laten een forse groei zien. Ook Noord-Amerika, met name Canada en de oostkust van de VS, boekte dubbele groeicijfers. In Afrika waren vooral Marokko en Egypte sterk in trek, met Zuid-Afrika als sterk groeiende bestemming ten opzichte van 2024. In Azië en Zuid-Amerika bleef het boekingspatroon stabiel, zonder grote uitschieters.

Europa

Binnen Europa scoorden bijna alle top 10-bestemmingen beter dan vorig jaar met uitzondering van Oostenrijk. Griekenland, Italië en Turkije vielen op door stevige dubbele groeicijfers. “Gelet ook op de groei voor Marokko en Egypte, kun je wel stellen dat de klant in september op zoek was naar de najaarszon,” aldus Radstake. Hoewel kleinere Europese bestemmingen lichte dalingen lieten zien, zijn die maandelijkse schommelingen volgens de ANVR niet ongebruikelijk.