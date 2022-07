RED Online Marketing start Talent Academy

Deel dit artikel

Speciaal voor diegene die aan het begin van hun carrière staan of net zijn afgestudeerd heeft RED Online Marketing de Talent Academy ontwikkeld. Vanaf september 2022 leren de trainees in zes maanden tijd de kneepjes van het online marketingvak in de travel & leisure branche. De trainees krijgen de kans om mee te lopen met de RED online marketing specialisten en in de praktijk mee te werken bij opdrachtgevers.

De trainees worden opgeleid vanuit de T-shaped online marketeer gedachte. Zo ontwikkelen ze niet alleen online marketing vaardigheden zoals SEA, SEO, CRO en e-mail marketing, maar krijgen ze ook kennis van de travel en leisure industrie, de customer journey, projectmanagement in de praktijk en daadwerkelijk gesprekken met opdrachtgevers. Na zes maanden mogen de trainees zich online marketeer noemen.

Corné den Braber legt uit waarom het programma gestart is: “Wij zien bij RED & bij partners een hele specifieke behoefte aan kennis en expertise bij nieuwe collega’s. Het combineren van kennis van de complexe branche, en inhoudelijke vakkennis over digitale marketing. Studenten leren digitale marketing skills – bijvoorbeeld hoe Google Ads werkt – niet in de praktijk. Met dit programma combineren we begeleiding in de praktijk met theoretische scholing. Hiermee brengen we talentvolle schoolverlaters snel up-to-speed. Voor beide partijen is het enorm interessant. De trainee krijgt een zeer praktijkgerichte opleiding aangeboden waarmee iemand snel mee kan draaien in een online marketing team. Wij proberen hiermee de beste talenten aan ons te binden en door te laten groeien naar een volgende stap in iemands carrière. Ik ben er trots op dat we dit programma op deze manier vorm hebben kunnen geven.”

Hoe ziet het traineeship eruit?

Het traineeship duurt zes maanden. Een werkweek van een trainee bestaat uit 4 dagen meewerken en 1 dag voor theorie en training. Zo krijgen ze onder andere trainingen van partners als Google, Channable en CanopyDeploy. Deze theorie kunnen ze vervolgens weer in de praktijk toepassen. Na zes maanden gaat RED het gesprek met de trainees aan. Samen gaan ze kijken waarin ze verder willen specialiseren en ontwikkelen. Dit kan bij RED zijn, maar ook bij onze klanten of partners.

Voor meer informatie over de RED Talent Academy, klik hier.

Author Arjen Lutgendorff