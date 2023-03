‘Red Schiphol-campagne’ gelanceerd

Deel dit artikel

De Red Schiphol-campagne (www.redschiphol.nl) is gelanceerd als reactie op het besluit van het kabinet-Rutte om het aantal startende en landende vluchten op de luchthaven van Schiphol te beperken tot 440.000 per jaar (het ‘440-besluit’). De organisatie roept op om de petitie (waarin de regering wordt opgeroepen haar standpunt te wijzigen) te ondertekenen.

De campagne verenigt bedrijven, buurtactivisten en brancheorganisaties die tegen het besluit om het aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken zijn en dat besluit teruggedraaid willen zien.

“Schiphol Airport is een nationale troef die Nederland helpt om boven zijn gewicht uit te stijgen op het gebied van wereldwijde zakelijke connectiviteit. De luchthaven biedt rechtstreeks werk aan meer dan tweeduizend mensen en ondersteunt veel meer banen via de bredere economie. In 2019 voorspelde de IATA dat als het Nederlandse vliegverkeer zou worden afgezwakt, er in de toekomst maar liefst 84.000 banen verloren zouden kunnen gaan”, aldus George Chichester, manager van de Red Schiphol-campagne.

Hij voegde toe: “Klimaatverandering is de belangrijkste uitdaging van dit decennium, met potentieel ernstige gevolgen voor zowel huidige als toekomstige generaties. Door het aantal vluchten op Schiphol te beperken, worden dezelfde vliegtuigen echter gewoon omgeleid naar andere hubluchthavens zoals Heathrow en Charles De Gaulle; zo wordt er niets gedaan om de wereldwijde uitstoot van de luchtvaart terug te dringen.”

Door het aantal vluchten op Schiphol te verminderen, zal ook de concurrentie om de resterende vluchtslots toenemen, waardoor de ticketprijzen zullen stijgen. Deze kosten zullen gewone Nederlandse gezinnen onevenredig zwaar treffen. Zij hebben het al moeilijk ten gevolge van de hoge energieprijzen en de kosten van het levensonderhoud. Rijke reizigers zullen deze kosten kunnen dragen, maar gewone gezinnen zullen moeten bezuinigen op reizen.

Schiphols rol als wereldwijd vervoersknooppunt ondersteund duizenden banen en bedrijven in Nederland. De luchtvaartindustrie droeg, voorafgaand aan de pandemie, € 22 miljard bij aan het bbp van het land en in 2019 was Amsterdam de op twee na beste internationaal verbonden stad van Europa.

De organisatie heet alle burgers, bedrijven of maatschappelijke groeperingen die willen meedoen welkom om contact op te nemen met de campagne via info@redschiphol.nl.

Auteur Arjen Lutgendorff