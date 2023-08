De groep ‘Red Schiphol’ start een billboard-campagne. Het is een van de manieren waarop het naar eigen zeggen Schiphol wil redden. Wie er achter Red Schiphol zit is onduidelijk.

“Het doel van de billboard-campagne is om Nederlanders te laten zien wat er op het spel staat als ze geen actie ondernemen tegen richtlijnen van een regering die demissionair is verklaard. De boodschappen zijn geestig, maar herinneren de mensen die ze zien aan de ernstige risico’s als ze niets doen”, aldus Red Schiphol.

Geen redelijke discussie

Volgens Red Schiphol zit Nederland vol met mensen die het belang van Schiphol inzien. “Sociale media, hoewel dit een goed hulpmiddel is om contact te leggen met degenen online die de waarde van het grootste vliegveld van Nederland erkennen, is natuurlijk beperkt tot degenen die minder tijd besteden aan het internet. Sociale media, zoals je ongetwijfeld hebt gezien, zijn ook gepolariseerd, en degenen die het hardst schreeuwen, worden het duidelijkst gehoord. Het is geen plek voor organische, redelijke discussie.”

Anti-Schiphol

De zwijgende meerderheid omarmt Schiphol volgens Red Schiphol. “Kijk maar naar het aantal passagiers in juli dat terugkeert naar het niveau van 2019, zo’n zes miljoen. Het is tijd dat de meerderheid ons hoort en Red Schiphol leert kennen als een middel om hun stem te laten horen door een stagnerende politiek die te veel tijd besteedt aan het toegeven aan de anti-Schiphol minderheid.”

Balans brengen in discussie

“Het gesprek rond Schiphol moet de mening weerspiegelen van iedereen die in dit land woont. Onze billboards gaan die mensen uitnodigen om deel te nemen aan wat nu meer lijkt op een monoloog dan op een dialoog, en balans te brengen in de discussie over hoe Schiphol en de toekomst van Nederland eruit zou moeten zien.”