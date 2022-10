Reisadvies: alleen naar Qatar met ticket WK-voetbal…

Deel dit artikel

Reizigers die naar Qatar willen, moeten met ingang van 1 november in het bezit zijn van een ticket voor het wereldkampioenschap voetbal.

Dat blijkt uit een update van het reisadvies voor Qatar van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Van 20 november 2022 tot en met 18 december 2022 vindt het Wereldkampioenschap voetbal plaats in Qatar. Van 1 november tot en met 23 december 2022 gelden er aangepaste regels voor reizen naar en verblijf in Qatar’, aldus het reisadvies.

‘U kunt dan alleen naar Qatar reizen als u het WK 2022 gaat bijwonen. Gaat u niet naar het WK 2022? Dan kunt u Qatar in deze periode niet inreizen.’ Belangrijke reisinformatie over het WK 2022 is te vinden in de rubriek ‘Reizen naar Qatar voor het WK 2022’ in het reisadvies voor Qatar.

Author Arjen Lutgendorff