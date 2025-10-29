Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Minbuza) heeft de kleurcode van het reisadvies Madagaskar aangepast van oranje naar geel.

“De situatie in Madagaskar is nu al enige tijd weer voldoende rustig om dit besluit te kunnen onderbouwen. Een garantie dat het ook rustig blijft, is natuurlijk niet te geven. De installatie van de nieuwe interim-regering is in dit opzicht nog wel een spannend moment. Maar dat vinden we geen reden om het reisadvies op oranje te houden, en dus gaan we nu z.s.m. terug naar geel”, laat het ministerie weten aan de ANVR.

Sinds het aantreden van een nieuwe regering in oktober 2025 is de veiligheidssituatie in Madagaskar verbeterd.