Reisadvies Verenigd Koninkrijk is versoepeld naar geel

Het Verenigd Koninkrijk laat weer (toeristische) reizigers toe. De in- en uitreisbeperkingen zijn opgeheven, maar het kan zijn dat reizigers aan de grens op symptomen wordt gecontroleerd. De lokale maatregelen die genomen waren tegen de verspreiding van het coronavirus zijn ook versoepeld.

Om bovenstaande redenen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode van het land aangepast van ‘oranje’ (alleen noodzakelijke reizen) naar ‘geel’ (let op: er zijn veiligheidsrisico’s). Dit geldt ook voor Noord-Ierland.

Op de Kanaaleilanden gelden andere maatregelen. Wie op Guernsey aankomt bent, is verplicht veertien dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Bij aankomst op Jersey hebben reizigers de keus tussen veertien dagen in (thuis)quarantaine of een negatieve COVID-19 test niet ouder dan 72 uur overleggen. De test kan ook bij aankomst worden gedaan.

Het dragen van mondkapjes is in het Verenigd Koninkrijk verplicht voor wie reist met het openbaar vervoer (metro, bus, trein en ferry). Ook op de luchthavens is het dragen van een mondkapje verplicht. Wie gebruik maakt van een taxi of uber zal ook worden verzocht een mondkapje te dragen. Over het algemeen is het dragen van een mondkapje in winkels niet verplicht, maar sommige winkels zullen bij binnenkomst een mondkapje geven en vragen om handen te desinfecteren. De Britse overheid adviseert een afstand van twee meter te houden.

