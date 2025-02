Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het grensgebied Rwanda/Congro gewijzigd in oranje.

Nu de spanningen oplopen en Rwanda en Congo elkaar beschuldigen van steun aan rebellengroepen, is reizen in deze regio risicovol en wordt aangeraden de situatie nauwlettend te volgen en reisadviezen op te volgen.

De M23-rebellen, een door etnische Tutsi’s geleide gewapende groepering, claimen op te komen voor de rechten van hun gemeenschap in Oost-Congo en zijn in opmars vanwege conflicten met het Congolese leger, dat samenwerkt met Hutu-milities die verantwoordelijk worden gehouden voor de genocide in Rwanda (1994). De situatie heeft geleid tot een onvoorspelbare veiligheidssituatie aan de Rwandese kant van de grens, met mogelijke sluitingen van grensovergangen en verhoogde reisrisico’s.

In het reisadvies schrijft Buitenlandse Zaken dat de M23-rebellen de stad Goma grotendeels hebben ingenomen, wat leidt tot verhoogde spanningen in de grensregio met Rwanda, met name in het Rubavu- en Rusizi-district. Deze grensgebieden trekken normaal gesproken veel toeristen. Rubavu District, met als hoofdstad Gisenyi, ligt aan de noordoever van het Kivumeer en grenst direct aan Goma. Het gebied staat bekend om zijn stranden, warmwaterbronnen en de Congo Nile Trail, een populaire wandel- en fietsroute. Rusizi District, aan de zuidwestelijke oever van het Kivumeer, is de toegangspoort tot het Nyungwe Forest National Park, beroemd om zijn chimpanseetochten en canopy-wandelingen.

Net over de grens in de Democratische Republiek Congo (DRC) is de stad Goma grotendeels ingenomen door M23-rebellen. Dit zorgt voor oplopende spanningen en verhoogde veiligheidsrisico’s in het grensgebied van het Rubavu District, aan de Rwandese kant van de grens. De M23-rebellen zijn ook aan een opmars begonnen richting de stad Bukavu, in Zuid-Kivu (DRC). Ook hier is de spanning aan de Rwandese kant van de grens opgelopen. De grensposten bij Rusizi en Bugarama kunnen onverwachts sluiten. De situatie in het hele grensgebied in Rwanda is onvoorspelbaar en kan plotseling verslechteren. Reizen naar dit gebied brengt volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken risico’s met zich mee.