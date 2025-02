Het in het verleden verguisde onderzoek van de Consumentenbond naar reisaanbiedingen wordt deze week door reisbedrijven juist gebruikt in advertenties in landelijke dagbladen.

Ondanks dat de Consumentenbond de onderzochte reisbedrijven om verschillende redenen en met harde bewoordingen aan de schandpaal nagelt, gebruiken verschillende reisorganisaties het onderzoek juist in advertenties in landelijke dagbladen.

Sorry

Corendon plaatste gisteren onderstaande advertentie waarin het zich verontschuldigd dat niet alle reizen boekbaar zijn voor de geadverteerde prijs. “Sorry voor die 4%”, aldus de touroperator. “Uit nieuw onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat 96% van onze vakanties direct boekbaar is en de juiste prijs laat zien. Daar balen we van, want we streven natuurlijk naar een score van 100%!”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

No hard feelings

In de advertentie van Corendon is de Consumentenbond ‘schandpaal’ gepubliceerd met Prijsvrij en D-reizen op de ‘laatste’ plaats. Gevraagd naar een reactie op het publiceren van de ranglijst door de collega’s van Corendon laat het in ‘s-Hertogenbosch gevestigde bedrijf daarover weten: “No hard feelings.”

96% direct boekbaar?

Sunweb heeft vandaag in een advertentie gereageerd op de advertentie die Corendon gisteren plaatste. In de advertentie schrijft het: “Hey Cor & Don, bedankt voor de tip in jullie advertentie! En dankjewel Consumentenbond! Bij Sunweb houden we van vakantie én transparantie! Leuk om te zien dat jullie bevestigen wat onze klanten al weten: Bij Sunweb daalt soms de prijs tussen bekijken en boeken van je vakantie. Tot wel 49%. Dus bedankt voor de extra reclame voor onze laagsteprijsgarantie!” Daarnaast zet Sunweb wel een vraagteken bij de 96% direct boekbaar voor de vermelde prijs bij Corendon, waarop het de collega’s daar dan ook weer mee feliciteert. “96% direct boekbaar? Netjes, collega’s!”

Tekst gaat verder onder de afbeeldingen.

Aandacht creëren

Het Consumentenbond-onderzoek dat al twee keer eerder werd gedaan, zorgde in het verleden voor zeer veel negatieve publicaties over de reissector en veroorzaakte in de reissector voor veel irritatie. In augustus 2024 reageerde Prijsvrij / D-reizen nog met felle bewoordingen richting de Consumentenbond: “Prijsvrij Vakanties & D-reizen staan altijd open voor kritiek en suggesties voor verbetering. De wijze waarop de Consumentenbond haar pijlen nu keer op keer ten onrechte op Prijsvrij Vakanties & D-reizen richt lijkt meer ingegeven door de wens van de Consumentenbond om de zoveel tijd de nodige aandacht te creëren dan dat hier daadwerkelijk het belang van de consument wordt gediend.”

Prijsdalingen lijken gunstig

Waar Sunweb het dalen van de prijs tussen bekijken en boeken van een vakantie promoot, waarschuwt de Consumentenbond daar juist voor. “Prijsdalingen lijken gunstig. Maar je moet erop kunnen vertrouwen dat de prijs tijdens het boeken niet verandert. Bij D-Reizen/Prijsvrij zagen we dat de prijs op meerdere plekken veranderde. Zo zagen we bij een aanbieding 4 verschillende prijzen. De reis moet voor de geadverteerde prijs te boeken zijn. Anders kun je de reis niet vergelijken met andere aanbiedingen.”

Waarschuwingen Consumentenbond

Verder waarschuwt de Consumentenbond: “Let op als je bij Expedia, The Travel Club en Prijsvrij/D-reizen boekt. Bij deze aanbieders klopten de prijzen het vaakst niet. Bij Expedia stegen de prijzen vooral. Bij Prijsvrij/D-reizen daalden ze vaker.” Een andere tip die de bond aan haar lezers geeft: “Laat je bij Corendon, Dé VakantieDiscounter, Expedia, Sunweb en TUI niet onder druk zetten.”

Advertenties

Heb je meer advertenties gezien die inhaken op het onderzoek van de Consumentenbond of wil je reageren? Mail redactie@travelpro.nl.