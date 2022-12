Reisbedrijven vragen EU om garantieregeling airlines

Deel dit artikel

In een open brief hebben reisbedrijven (vertegenwoordigd via ECTAA) samen met organisaties die Europese consumenten en verzekeringsmaatschappijen vertegenwoordigen, er bij de Europese Commissie op aangedrongen om bij de herziening van de EU regeling voor vluchtvertraging/annulering en instapweigering een verplichting op te nemen voor luchtvaartmaatschappijen om financiële garanties te verstrekken ter dekking van hun verplichtingen jegens passagiers in geval van insolventie. Dat laat de ANVR weten aan haar leden.

Zoals het geval is voor andere dienstverleners in verschillende bedrijfstakken, moet de verantwoordelijkheid bij de luchtvaartmaatschappijen liggen om de risico’s die voortvloeien uit hun eigen activiteiten te dekken. Voor de medeondertekenaars geldt dat noch de consumenten, noch de belastingbetalers of aanbieders van pakketgaranties ter verantwoording moeten worden geroepen voor het slechte beheer van bedrijven.

Zoals in de brief wordt opgemerkt, zijn plotselinge faillissementen van luchtvaartmaatschappijen geen zeldzaam fenomeen en zijn ze de afgelopen jaren zelfs verveelvoudigd. Volgens een studie van de Europese Commissie uit 2020 gingen tussen 2011 en 2019 87 luchtvaartmaatschappijen failliet, met gevolgen voor 5,6 miljoen consumenten. De COVID-19-crisis zette de financiën van luchtvaartmaatschappijen extra onder druk. Het is dan ook geen verrassing dat analisten zich in de huidige onzekere tijden in Europa nog steeds zorgen maken over faillissementen van luchtvaartmaatschappijen of ernstige liquiditeitsproblemen.

De medeondertekenaars benadrukken dat een effectieve bescherming van alle actoren die door een faillissement van een luchtvaartmaatschappij worden getroffen, alleen kan worden bereikt door de invoering van een verplicht beschermingsmechanisme bij insolventie in de luchtvaartsector. Andere overwogen maatregelen, zoals het aanmoedigen van consumenten om een reisverzekering af te sluiten of de aanstelling van speciale nationale autoriteiten die zich bezighouden met repatriëringen om de verstoringen en financiële verliezen als gevolg van insolventies van luchtvaartmaatschappijen te verhelpen, zouden niet eerlijk zijn tegenover de consumenten, respectievelijk de lidstaten en de belastingbetalers.

In Nederland hebben enkele jaren geleden de ANWB, ANVR, Consumentenbond en SGR reeds het initiatief genomen om bij regering en parlement aan te dringen op een garantieregeling naar Deens voorbeeld. Walter Schut, adj. dir ANVR: “Wij hebben enkele maanden geleden dit plan nogmaals gepresenteerd aan Minister Harbers. Hij denkt hier nu over na en komt binnenkort met een reactie”.

De vorige Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft onderzoek laten doen naar een garantiefonds voor de luchtvaart. Dit onderzoek van SEO naar een nationaal ticketgarantiefonds gaf reeds aan dat een fonds naar Deens model eenvoudig kan worden ingesteld in Nederland.

“Reisbureaus en touroperators pleiten al lang voor de invoering van insolventiebeschermingsverplichtingen voor luchtvaartmaatschappijen, in navolging van de bestaande verplichtingen in de richtlijn pakketreizen. De PTD kan een bron van inspiratie zijn, aangezien de Commissie het voorbeeld kan nemen van het garantiefonds dat jarenlang in Denemarken is opgezet”, aldus Walter Schut van de ANVR.

