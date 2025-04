Reisburo Apollo schitterde afgelopen weekend in een uitgebreid artikel op Volkskrant.nl, waarin niet alleen het reisbureau, maar ook het vak van reisadviseur op positieve wijze in beeld komt. Het artikel staat woensdag in de papieren editie.

Leo van der Hoeven (eigenaar Reisburo Apollo) en collega Yvonne Bosma laten zien dat het stenen reisbureau nog springlevend is, en dat juist het persoonlijke contact het verschil maakt. In het artikel komt dan ook duidelijk naar voren hoe relevant het vak van reisadviseur anno 2025 nog altijd is. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren die overzicht en zekerheid zoeken.

Jongeren gestuurd door oma

“Vier jongens van 17 kwamen bij ons een eindexamenreis boeken. Ze waren gestuurd door de oma van een van hen”, aldus Bosma in het Volkskrant-artikel dat op Volkskrant.nl is te lezen en woensdag in de papieren editie staat. Van der Hoeven vult aan: “Ouders vinden het een geruststelling als hun kinderen via ons boeken. Ze weten dat er iemand is die helpt als het nodig is.”

Online keuzestress

Ook ANVR-directeur Frank Radstake komt aan het woord in het artikel. Volgens Radstake zien steeds meer reisadviseurs in het land dat ook jongeren aankloppen voor reisadvies. “Wat we veel horen van onze leden, is dat de kinderen van vaste klanten tegenwoordig ook zelf naar een reisbureau stappen”, zegt Radstake. “Jongeren ervaren keuzestress: online worden ze overspoeld door een overvloed aan mogelijkheden en aanbiedingen. Een fysieke reisadviseur helpt hen om door dat woud heen te navigeren, biedt overzicht en geeft eerlijk, persoonlijk advies. Dat maakt het reisbureau ook voor deze generatie relevant.”