Reisondernemer Bas Rasker stopt miljoenen in zakelijke taxivervoer voor airline crew

Zakelijke travel tech-scale-up Get-E haalt in een nieuwe investeringsronde 2,25 miljoen euro aan groeigeld op. De investering is afkomstig van het Nederlandse Axivate Capital. Reisondernemer en partner bij Axivate Bas Rasker treedt hiermee toe tot de snelgroeiende startup als aandeelhouder. Get-E biedt een platform waarop bedrijven en zakelijke klanten eenvoudig wereldwijd hun airport-transfers kunnen vinden, boeken en beheren. Onder de klanten bevinden zich bedrijven als Visa, Ryanair en CityJet.

Get-E laat zakelijke klanten gemakkelijk een taxi van en naar de luchthaven en van A naar B op plaats van bestemming boeken, op meer dan 900 bestemmingen in 140 landen. Daarvoor heeft de onderneming een online platform ontwikkeld dat door middel van slimme software bedrijven verbindt met betrouwbare vervoerders over de hele wereld. Omdat bij het boeken alle kosten van de rit al bekend zijn en de betaling al vooraf is geregeld zijn er geen verrassingen over de prijs aan het einde van de rit. Op deze manier zijn er voor frequente reizigers aanzienlijke besparingen te behalen op taxivervoer.

Ontzorgt luchtvaartmaatschappijen

Met Visa als nieuwe klant, wordt het ook voor de zakelijke Visa-kaarthouders mogelijk om op gunstige voorwaarden een betrouwbare airport-transfer bij GET-E te boeken. Ook heeft Get-E voor het regelen van vervoer van de crew van luchtvaartmaatschappijen slimme oplossingen gecreëerd, waardoor luchtvaartmaatschappijen ontzorgt worden in het managen, boeken en uitvoeren van betrouwbaar vervoer van de vliegtuigcrew. Dit is voor luchtvaartmaatschappijen cruciaal bij het uitvoeren van de dagelijkse flight critical operaties, waarbij vertragingen uiterst kostbaar kunnen zijn.

Gecertificeerde vervoerders op platform Get-E

Daarvoor zijn betrouwbare, gecertificeerde taxibedrijven nodig. Get-E toetst de vervoerders zelf om te zien of ze aan de strenge kwaliteitseisen voldoen. De slimme software houdt vooraf rekening met vertragingen, geeft live updates en biedt inzicht in kosten die voorheen voor vliegmaatschappijen niet voorhanden was.

Integratie met Amadeus en Travelport

Get-E is ook een uitkomst voor zakelijke reisorganisaties, zogeheten travel management companies. Zo is de software van GET-E volledig geïntegreerd in de door de reisbranche veelgebruikte Global Distribution Systems van Amadeus en Travelport. Daarnaast heeft Get-E ook een gespecialiseerde service beschikbaar voor verzekeringsmaatschappijen die zo hun polishouders vanuit vrijwel de hele wereld kunnen repatriëren.

‘Zakelijke vervoer draait om betrouwbaarheid’

Met de nieuwe investering treedt reisondernemer en investeerder Bas Rasker, eerder betrokken bij bedrijven als Jiba, Zoover en Corendon, van Axivate Capital toe tot deze snelgroeiende Nederlandse scale up. Voor Rasker is de potentie van Get-E duidelijk. “Bij zakelijk vervoer van en naar de luchthaven en verdergaat het niet om wie de beste prijs biedt, maar het draait puur om kwaliteit en betrouwbaarheid. De belangen om mensen op tijd op hun plaats van bestemming te krijgen zijn ontzettend hoog. Daar sluit het product van Get-E perfect bij aan.”

‘Snelle groei Get-E doorzetten’

Alexander van Deudekom, CEO en oprichter van Get-E, is erg blij met de investering. “Het groeikapitaal van Axivate Capital helpt ons om de snelle groei vol te houden en door te zetten. En met Bas Rasker krijgen we veel kennis en ervaring in de reiswereld aan boord. Dit stelt ons in staat om nog meer zakelijke reizigers over de hele wereld van A naar B te brengen, zonder al teveel menselijke tussenkomst.”

Eerder haalde Get-E al een investering op van angel-investor Jelle Hoffenaar, die ook in de bekende startups Snappcar, Barqo en Talmundo deelnam. Momenteel is Get-E actief in 140 landen, waar het 900 bestemmingen bedient. Daarvoor werkt het samen met ruim 1500 taxibedrijven. Om verder te groeien zal Get-E het aantal werknemers komend jaar verdubbelen naar 60. Het tech-bedrijf stevent af op een omzet van 10 miljoen euro over 2020

