Reisorganisaties tonen interesse in Wannago: marktplaats voor reissector waar je klantcontactmomenten koopt

Deel dit artikel

Robbert Dirksen lanceerde onlangs met Wannago een nieuw type vakantieplatform op de Nederlandse reismarkt: consumenten plaatsen een vakantie-zoekopdracht, waar reisorganisatoren, reisagenten, ZRA’s en accommodaties op kunnen reageren met een voorstel tegen een bepaald tarief. Travelpro vroeg Dirksen hoe hij het allemaal voor zich ziet.

Hoeveel partijen doen er al mee?

“Er zijn nu zo’n 100 reisadviseurs aangesloten, van grote en kleine ketens. Denk aan Travel Counsellors, The Travel Club, maar dus ook echte éénpitters. Die hebben zich vooraf ingeschreven. We willen graag veel reisaanbieders op Wannago zodat we in de hele breedte aan vakantieaanvragen kunnen voldoen. Maar ik merk ook dat we nieuw zijn en dat mensen nog niet precies begrijpen wat het is.”

Wat voor reacties krijg je van reisorganisatoren die twijfelen om opdrachten aan te nemen van Wannago?

“Heel wisselend. Scepsis, waarom zou ik gaan betalen voor iets waarvan ik niet zeker weet dat het mijn klant wordt? Dat zal hopelijk in de loop der tijd weggaan. Ik merk dat jongere ZRA’s en slimme ondernemers het toejuichen, mensen die veel meer bedreven zijn op het internet. Een paar daarvan gaan al heel lekker. De kat wordt uit de boom gekeken, veel mensen hebben het op dit moment al druk genoeg vanuit hun eigen netwerk. En dat is prima. We hebben niet iedereen nodig.”

Is het mogelijk dat drie partijen tegelijkertijd aan een uitzoekklus werken?

“Ja, dat kan. Maar ik zou er niet gelijk een uitzoekklus van maken. Ga eerst voor die persoonlijke benadering en win het vertrouwen met je expertise. Je bent wel aan het ‘strijden’ voor de klant, ja. Wannago maakt dat ook ineens heel inzichtelijk. In de normale wereld is de klant ook aan het lobbyen. Ze gaan eerst naar het reisbureau in de wijk of benaderen een ZRA, dan kijken ze nog eens online, enzovoorts. Op Wannago willen we de reiziger aantrekken die niet zo van dat gedoe houdt. Ook rondshoppen proberen we tegen te gaan. Op het moment dat je een Wannago-aanvraag ziet, kan je zien hoeveel partijen er al op hebben gereageerd. Zo kan je je eigen kans berekenen. Dat is even lastig, iets waar ZRA’s aan moeten wennen, want het wordt wel heel visueel dat je concurrenten hebt. Je kan het een beetje vergelijken met Werkspot, maar dan voor vakanties. Alleen zijn ons model en prijsbepaling anders. Wij werken met dynamische prijzen die in verhouding staan tot de reis. Zo hebben we geen ingewikkeld provisietraject, maar kan de reisaanbieder zowel op grote- als kleine aanvragen reageren. Je moet niet bang zijn om een paar euro’s te investeren om een opdracht te pakken, want je hebt te maken met een hot lead. Als je zelf een toenadering van een klant hebt, dan weet je in eerste instantie helemaal niet of hij bij je past. Je doet een intake, schenkt koffie, verricht uitzoekwerk, stuurt mails… dat kost allemaal geld. Dan is dit een heel kleine investering, terwijl je al heel veel van de klant weet. Je kan bij jezelf nagaan of die klant bij je past. Je kan allround zijn, maar van bepaalde dingen weet je veel meer en dat verkoop je. Daar wil ik op mikken, op expertises. Je hebt daarnaast ook de kans dat je er een vaste klant bij hebt.”

Lees hieronder het volledige interview in Travelpro #6. Wil je de Travelpro liever thuis of op kantoor in print ontvangen? Klik dan hier.

Author Arjen Lutgendorff