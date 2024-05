Wat vinden mensen eigenlijk van werken in de reisbranche? Dat gaat Reiswerk grondig onderzoeken in de komende tijd. Het laatste imago-onderzoek dateert van vóór de coronaperiode.

Elk jaar voert Reiswerk het reguliere arbeidsmarktonderzoek van de reisbranche uit, maar dit jaar gaan ze nog een stap verder met een extra onderzoek naar het imago van de branche. Terwijl het reguliere onderzoek zich richt op actuele ontwikkelingen, zoomen ze met het imago-onderzoek in op hoe werkenden en werkzoekenden in Nederland de reisbranche als werkgever zien.

Lees ook: Aantal medewerkers reisbranche stijgt met 12%.

Employer branding in de breedste zin

Als arbeidsmarktfonds van de reisbranche streeft Reiswerk ernaar om nieuw talent aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. Door de communicatie af te stemmen op de resultaten van het imago-onderzoek, kunnen zij nog effectiever te werk gaan. Dit onderzoek wordt namelijk uitgevoerd onder zowel de Nederlandse beroepsbevolking (werkend of werkzoekend) als onder werkenden in de reisbranche zelf.

Jouw mening telt

Op dinsdag 21 mei ontvangt iedere reisonderneming een uitnodiging om deel te nemen aan dit landelijke onderzoek. Help Reiswerk dit onderzoek zo representatief mogelijk te maken door het te verspreiden onder alle medewerkers in jouw reisbedrijf. Waarom kiezen mensen wel of juist niet voor een baan in de reisbranche? Met zoveel mogelijk input kunnen we gezamenlijk de negatieve aspecten aanpakken en de positieve punten versterken!

Waarom is het zo belangrijk om deel te nemen aan het onderzoek?

De resultaten van dit onderzoek zijn waardevol voor werkgevers, medewerkers, potentiële talenten én voor Reiswerk zelf. Het onderzoek biedt inzicht in onderwerpen zoals:

Hoe wordt de reisbranche gezien door de beroepsbevolking (die niet in de branche werkt) en door de werkenden in de reisbranche?

Wat zoeken mensen in een werkgever?

Wat zijn de redenen om voor een bepaalde werkgever te kiezen of juist niet?

Wat is het beeld van het werken in de reisbranche in Nederland?

Met welke andere branches concurreert de reisbranche?

Wat zijn de motivaties en obstakels om in de reisbranche te gaan werken?

Hoe ervaren werkenden in de reisbranche hun werk?

Wat zijn de grootste voordelen van werken in de reisbranche?

Voor werkgevers bieden de resultaten van dit onderzoek een uitgebreid inzicht in hoe medewerkers hun baan in de branche ervaren, evenals waardevolle informatie over hoe toekomstige medewerkers benaderd kunnen worden.

Voor Reiswerk zijn de uitkomsten óók van groot belang. Het stelt hen in staat om de arbeidsmarktcommunicatie en andere activiteiten gerichter uit te voeren en de reisbranche nog beter te profileren. Alles om nieuw talent aan te trekken voor een baan in de reisbranche en huidige professionals te behouden.

Vul jij de enquête in?

Op dinsdag 21 mei ontvangen alle reisorganisaties een e-mail met een link naar de vragenlijst. Als je deze e-mail ontvangt, verspreid deze dan onder al je medewerkers! De vragenlijst kan door alle medewerkers in het reisbedrijf worden ingevuld, ongeacht hun functie. Als je als reisorganisatie geen uitnodiging hebt ontvangen op dinsdag 21 mei, neem dan contact op met info@reiswerk.nl. Dan ontvang je direct een uitnodiging voor deelname.

De resultaten

Reiswerk presenteert de resultaten op 19 september tijdens een fysieke bijeenkomst voor HR-professionals en managers. De resultaten worden direct aan een masterclass over employer branding gekoppeld! En dat is niet alles, daarna organiseren zij een supergezellige borrel aan het water. Inschrijven voor de resultaatbespreking kan hier.

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met Sparkey.