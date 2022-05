Reizen na de pandemie: tijd voor imagoverbetering?

Deel dit artikel

Het verkeersbureau van Indonesië is al sinds 2010 onze klant. Dit prachtige land ligt in de zogeheten ‘Ring of Fire’, een gebied in Zuidoost-Azië waar de natuur altijd druk aan de slag is: ‘Af en toe een vulkaanuitbarsting, of een aardbeving, soms vergezeld met een tsunami’ zou het dagelijks journaal af en toe kunnen luiden. Tot begin 2020 dachten we altijd dat we het ‘zwaar’ hadden qua crisismanagement. Tijdens de Vakantiebeurs in 2020 voorspelden alle Indonesië-specialisten een topjaar, het beste jaar ever, zoals eigenlijk de gehele branche zich opmaakte voor een van de beste seizoenen. In de verte rommelde echter de donder.

Wat opviel tijdens de twee jaar van pandemie is dat de reisbranche (en vooral bedrijven die met name verre bestemmingen verkopen) wel heel erg in het verdomhoekje zat. Want wat was het heerlijk zonder al die vliegtuigen in de lucht, zoveel minder CO2. Het slechte klimaatimago die de branche kennelijk had opgedaan in de afgelopen jaren kwam nu keihard naar boven, dat bleek ook in de onderhandelingen over compensatie. Daar moest branchebreed hard voor gevochten worden en kwam pas laat op gang. Ondanks het feit dat hier (tezamen met de eventbranche) de hardste klappen vielen. De recent aangekondigde vliegtaks kan ook onder die imagoschade worden geschaard; na eerder faliekant te zijn mislukt wordt het nu toch weer van stal gehaald, uitgerekend na de meest rampzalige episode in de reiswereld. Belastingheffing zal vliegen niet duurzamer maken, zeker als er geen alternatieven zijn.

Na de pandemie zouden we volgens trendwatchers echt heel anders gaan reizen. Veel bewuster, niet meer naar diezelfde populaire plaatsen waar het altijd al zo druk was. Er zou ook veel meer geld besteed worden aan duurzame vakantiemogelijkheden.

Inmiddels lijken we over het ergste deel van de pandemie heen te zijn (en hopelijk blijft dat heel lang nog zo). Veel bestemmingen in Azië gaan langzaam weer open. Ook Bali is sinds eind februari weer open voor internationale toeristen en langzaam verdwijnen ook de meeste inreisbeperkingen. Inmiddels zijn er in de maand maart 2022, ongeveer 1.100 Nederlanders naar Bali gereisd en de boekingen lopen goed.

Maar zijn we echt anders gaan reizen? De UNWTO berichtte dat in 2021 het segment zon- en strandvakanties op internationaal niveau de grootste groei vertoonde. Maar ook stedentrips zijn weer populair, óók naar de bekende grote steden. De lowcost-carriers zijn nog steeds lowcost en zitten ook weer behoorlijk vol. Het publiek is kennelijk weer gaan doen wat ze het liefst doet: reizen, zoals zij dat zelf kiezen. Reizen doe je immers voor je welverdiende plezier. Laten we vooral niet vergeten dat we een leuk product hebben waar mensen blij van worden.

Het lijkt er dus op dat het weer een beetje ‘back to business as usual’ begint te worden ondanks alle voorspellingen en het slechte imago dat we aangemeten kregen. We beginnen dus een beetje opnieuw; likken onze wonden en proberen weer een beetje spek op de botten te creëren. Toch zou ik willen pleiten om juist in een tijd dat alles weer loopt eens een taskforce op te richten om na te gaan denken over wat er beter en anders zou kunnen en ook ons imago kunnen verbeteren met wat er allemaal al wel goed gaat.

Want toerisme en reizen is zoveel meer dan CO2-uitstoot en stikstof. Het gaat ook om kennisverspreiding, culturen leren kennen, welvaart verspreiding, et cetera. We moeten als branche antwoorden klaar hebben voor tijdens een crisis. Die komen er ongetwijfeld steeds weer. Maar voor nu is het wel even genieten dat het allemaal weer gaat lopen.

Susan van Egmond

Directeur/eigenaar Tourism Marketing Concept (TMC)

Author Sharon Evers