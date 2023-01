Reizigers uit China moeten beschikken over negatieve Covid-test

Deel dit artikel

Reizigers uit China mogen vanaf dinsdag (10 januari) alleen Nederland in met een negatieve coronatest. Ook komt er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondneusmasker op vluchten van en naar China.

Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft mede namens minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) besloten over adviezen en maatregelen naar aanleiding van de epidemiologische situatie in China en de wens om reismaatregelen in Europees verband te nemen.

Er was al besloten om de variantdetectie in de rioolwatersurveillance op Schiphol te intensiveren. Er worden zelftesten uitgedeeld op Schiphol – met voorlichting over het belang van het isolatieadvies – en er worden hygiënemaatregelen genomen.

Er is nu besloten om aanvullende maatregelen te nemen. Het is vanaf 10 januari verplicht om een negatief testresultaat te hebben voor reizigers uit China. Dit testresultaat mag zijn afgegeven op basis van een NAAT-test of een antigeentest van maximaal 48 uur oud bij vertrek. Voorafgaand aan de vlucht worden reizigers er door de luchtvaartmaatschappijen op gewezen dat er een testverplichting bestaat en wat de consequenties kunnen zijn van het ontbreken van een negatief testbewijs.

Daarnaast geldt er per direct een dringend advies tot het dragen van een medisch mondneusmasker op vluchten van en naar China. Luchtvaartmaatschappijen communiceren dit advies naar hun passagiers. Ook onderzoeken we de mogelijkheden om afvalwater uit vliegtuigtoiletten afkomstig vanuit China te controleren op virusmutaties, naast de intensivering van de rioolwatersurveillance rondom Schiphol die al in gang is gezet.

Deze aanvullende maatregelen zijn in overeenstemming met de Europese lijn die besproken is bij de IPCR op 4 januari.

Dit heeft minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Author Sharon Evers